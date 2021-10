Sofia: “Grazie alla musica e a mio figlio ho imparato a non arrendermi”

Sofia, musicista e cantautrice toscana, ci racconta il suo lungo percorso per arrivare a sdoganare sentimenti e parole che erano ancora inespresse. Una maturità artistica che passa attraverso momenti bui, di difficoltà personali che Sofia ha affrontato e superato con la forza e la determinazione che la contraddistinguono. Non Arrenderti Mai è il singolo e il video d’esordio come cantautrice, la lettera alfa, la svolta per una musicista che, grazie al potere della scrittura, lenisce ferite e condivide tematiche che sono comuni a tante donne. Lei lo fa senza cadere nella malinconia, ma con un messaggio positivo e propositivo che mostra la via per essere felici.

Un importante svolta artistica e un incontro destinico, hanno riacceso la scintilla di cui avevi bisogno per ritrovare fiducia in te stessa

La vita talvolta ci sorprende con incontri che sembrano occasionali, ma mi piace pensare che siano già scritti. In un viaggio in treno verso Milano ho incontrato Angelo De Luca, col quale è scattata da subito una bella empatia, al punto che mi sono confidata come se fosse un vecchio amico. Ci siamo scambiati il numero e la promessa che mi avrebbe mandato qualche melodia sulla quale lavorare. Grazie ad Angelo poi, l’incontro con Bruno Milioni e per me, una nuova avventura con compagni di viaggio preparati e attenti che hanno saputo capire la mia musica, trovando gli arrangiamenti giusti e lavorando al mio fianco. Su quella melodia, di getto ho scritto quello che aspettava solo di essere condiviso, la prima canzone di una nuova vita artistica e personale. Scrivendo rimettevo a posto tante cose dentro di me, mi sono curata. Pensare che all’inizio non ero neppure troppo convinta! Mi sono fidata, sostenuta dall’incoraggiamento di entrambi che vedevano in me quello che io ancora non capivo. Con loro ho un bellissimo rapporto, Bruno si occupa degli arrangiamenti e Angelo delle melodie. Sono una perfezionista e quando siamo in studio, lavoriamo bene come se collaborassimo da sempre. Una bella squadra!

Non Arrenderti Mai è la lettera alfa di un nuovo racconto per te. Vuoi parlarcene?

È il brano che ha aperto la strada alle nuove canzoni. Ho scoperto come la scrittura potesse essere riparatrice e come con la musica fosse potente. Oggi ho la consapevolezza e l’esigenza di scrivere, per tirar fuori tutto quello che ho dentro. Sono riflessioni mie, ma che appartengono a tutti. Chiunque può farle proprie, dandogli un’interpretazione personale. Nel caso di Non Arrenderti Mai, ho voluto dare voce a tutte le donne che come me hanno sofferto di depressione dopo il parto. Il brano tutt’altro che cupo è un inno vero alla vita, un incoraggiamento a non mollare, ritrovando fiducia in sé stesse e negli altri, confidandosi. Io e Ascanio siamo rimasti soli, a quel punto, l’amore immenso e il senso di responsabilità per lui, mi hanno costretta a rialzarmi. A mio figlio devo questa nuova vita, la voglia di tornare a fare musica e il coraggio di raccontarmi.

Hai un legame profondo con Sinalunga e la Toscana. Il video con riprese mozzafiato, ci mostra alcuni luoghi meravigliosi della tua terra. Una scelta non casuale per tre luoghi molto significativi. Raccontaci

Una cava di inerti, deserto e brullo, a rappresentare i momenti di difficoltà, dove accenno qualche passo di danza, come se quel nuovo ritmo, prendesse poco alla volta il sopravvento, riportandomi alla luce. Quella luce che esplode tra le “Crete” senesi, dove il sole diventa oro e sembra accendere una nuova vita. Lì in quella luce dorata del tramonto suono anche il flauto traverso, che mi accompagna e mi identifica. In un crescendo di ritmo e spazio, arrivo al mare incontaminato del Parco Naturale della Maremma dove ballo a piedi nudi con Ascanio Leo, il mio bambino, giocando con le onde e il vento. In quell’andare verso il mare, c’è anche un riferimento alla maternità che, nel donare la vita, ci fa tornare alla vita. Su quella spiaggia, con riprese ad ampio respiro dall’alto, celebro la vita di Ascanio, la mia e lancio un messaggio di incoraggiamento ed un monito a tutti noi: Non Arrenderti Mai. Colgo l’occasione per ringraziare i comuni di Asciano in provincia di Siena che mi ha permesso di girare il video alla Crete, Sinalunga (SI) dove sono nata e cresciuta e il comune di Grosseto per avermi permesso di girare il video in luoghi ai quali sono affettivamente molto legata.

Hai studiato molto, pensi che sia stato importante?

Credo che ci siano tempi e tempo, per ogni cosa. Ho fatto il liceo classico, ma con indirizzo musicale e non avendo nessuna preparazione, ho studiato tutta l’estate per passare l’esame di ammissione. In seguito, mi sono iscritta a giurisprudenza, che era un mio pallino e poi, nonostante lavorassi e avessi un gruppo col quale suonavo, mi sono laureata. Non mi piace lasciare le cose a metà e pur sapendo che non avrei mai esercitato, ho dovuto portarla a termine. Sono convinta che sia stato importante e formativo per me. È importante essere “attrezzati”, avendo dalla nostra parte una preparazione, la conoscenza a prescindere dal mestiere che verrà. Solo con la conoscenza si può essere in grado di scegliere e comprendere a fondo anche la vita.

Il flauto traverso, il rock e la voglia di scrivere sono i tuoi “tratti somatici” da cantautrice?

Il flauto traverso è il mio strumento e dà voce a quello che ho dentro in modo istintivo e atavico. Il rock, l’ho suonato con i miei gruppi e ha fatto da colonna sonora alla mia gioventù e rimane una matrice importante della mia musica. Caratteristiche che certamente, mi appartengono e regalano alla mia musica sfumature differenti che vanno dal pop, al rock per sconfinare nelle ballad. Sarà la musica a guidarmi, come ha sempre fatto da quando, bambina, ho capito che sarebbe stata il mio mestiere.

Quali sono i tuoi progetti?

Pubblicare i tanti brani che ho già scritti e riuscire a cantarli dal vivo, per condividerne l’emozione con il mio pubblico. La musica mi ha dato tanto e oggi so di poter ricambiare: è arrivato il momento di osare!