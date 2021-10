Snoopy Flos: lampada di design dei fratelli Castiglioni

Sono molti gli amanti del design d’interni a considerare Snoopy Flos come la migliore lampada disegnata dai fratelli Castiglioni. Un vero e proprio capolavoro, frutto dell’estro creativo di queste due personalità, che hanno fatto la storia del settore.

Si tratta di due tra gli architetti e gli interior designer più famosi di sempre, un vero e proprio orgoglio nazionale. Le lampade di design dei fratelli Castiglioni rappresentano delle vere e proprie icone, simboli di un’arte che non si lascia scalfire dal passare del tempo.

Snoopy: molto più di una semplice lampada

Snoopy non si può definire una semplice lampada: si tratta di uno straordinario capolavoro, un oggetto di design che ancora oggi viene osservato con incredibile ammirazione dagli appassionati. Non parliamo di una lampada estremamente elaborata o che richiama un grande concetto di eleganza ed esclusività: la genialità di Snoopy risiede proprio nella sua impronta ironica. Questa ammicca e fa sorridere ispirandosi a uno dei personaggi dei fumetti più celebri di sempre, da cui appunto prende il nome.

Naturalmente, anche questa, come molte altre creazioni, è stata adattata alla modernità, senza stravolgerne le forme che continuano a rimanere estremamente fedeli all’originale. L’aspetto che cambia nelle nuove versioni di Snoopy sono gli interruttori, sostituiti da sensori touch dimmer di ultima generazione, che la rendono più pratica senza alterarne in alcun modo la resa estetica.

Questa lampada da tavolo è composta da una base cilindrica in marmo bianco venato, che sale in obliquo rispetto al piano d’appoggio, e sulla sommità presenta un disco di cristallo. Questo ha la funzione di sostenere il riflettore nero in alluminio verniciato, dalla forma arrotondata che ricorda una palla da bowling. Nel suo complesso la lampada si ispira proprio a Snoopy e, a ben vedere, lo ricorda anche, per via dei colori ma anche dei vari elementi, che tutti insieme ammiccano al personaggio dei fumetti di Schultz.

La lampada Snoopy di Flos disponibile online

La Snoopy dei fratelli Castiglioni è disponibile nel catalogo dello shop online Flos e si può ordinare direttamente dall’e-commerce, in tutta comodità. Viene fornita con la lampadina inclusa, in modo che sia pronta per essere utilizzata. D’altronde parliamo di un oggetto di design che ha fatto la storia e che ancora oggi rappresenta un’icona di stile, intramontabile così come il nome dei fratelli Castiglioni, che rimarranno sempre dei maestri nel settore.