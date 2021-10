Smartphone Xiaomi 12: le prime anticipazioni. Quando dovrebbe uscire…

Dalle prime indiscrezioni di Letsgoditgital, c’è grande attesa per la nuova serie Xiaomi Mi 12. Almeno il nome sarà cambiato.

La designazione “Mi” non è più utilizzata da Xiaomi, il che significa che Xiaomi Mi 12 debutterà come Xiaomi 12.

A giudicare dagli anni precedenti, è ovvio che il nuovo modello sarà annunciato in Cina alla fine di quest’anno. L’introduzione ufficiale avverrà probabilmente tra Natale e Capodanno.



Xiaomi rilascia annualmente un gran numero di modelli di telefoni sul mercato. All’interno della serie Mi 11 troverai gli smartphone Xiaomi più avanzati che puoi acquistare. Lo Xiaomi Mi 11 è stato annunciato in Cina lo scorso dicembre. Da allora sono state annunciate diverse varianti di modello, tra cui Mi 11 Lite, Mi 11i e Mi 11 Ultra . Il mese scorso sono stati aggiunti altri tre nuovi modelli, tra cui 11T e 11T Pro .

Dovremo quindi aspettare ancora un po’ in Europa fino a febbraio – momento in cui è prevista anche la serie Samsung Galaxy S22 – questo sarà il più grande concorrente dello Xiaomi 12 insieme all’iPhone 13. Il 28 febbraio 2022, l’annuale Al via la fiera delle telecomunicazioni MWC 2022. Logicamente, i nuovi dispositivi saranno esposti durante questa fiera.

Tuttavia, ciò non ha impedito al graphic designer Jermaine Smit, alias Concept Creator , di creare un modello concettuale Xiaomi 12 – con il design basato su un brevetto che l’azienda ha ottenuto la scorsa settimana per uno smartphone Xiaomi con fotocamera zoom . Anche il video qui sotto è stato realizzato da Jermaine e basato su questo specifico modello di telefono.

Xiaomi 12 con display curvo

Ciò che risalta immediatamente è lo schermo arrotondato e gli angoli arrotondati. Gli angoli sono significativamente più arrotondati rispetto agli smartphone Xiaomi di oggi. Questa potrebbe diventare una nuova tendenza nel 2022. Un tweet di Ice Universe ha recentemente mostrato che anche il Galaxy S22 (Plus) ottiene angoli più arrotondati rispetto al suo predecessore.

Il telefono Xiaomi presenta anche cornici sottili. I bordi non sono completamente simmetrici. Sul lato, i bordi dello schermo sono mantenuti molto minimi, nella parte inferiore è ancora visibile un mento ragionevole. Secondo le immagini del brevetto, verrà praticato un foro nell’angolo in alto a sinistra per ospitare la fotocamera selfie.

Tuttavia, Jermaine è convinto che nel prossimo anno verranno rilasciati altri smartphone Xiaomi con la fotocamera selfie incorporata sotto lo schermo. Ecco perché il designer ha scelto di fornire a questo telefono una fotocamera sotto il display, simile allo Xiaomi Mi Mix 4 .

Un altro elemento di design che Jermaine ha aggiunto sono i pulsanti e le connessioni. Questi non sono visibili sulle illustrazioni del brevetto. Tuttavia, è probabile che quando Xiaomi rilascerà questo telefono, verranno aggiunti anche pulsanti e connessioni.

Tripla fotocamera con obiettivo zoom

Almeno tanto interessante quanto la parte anteriore è la parte posteriore. Questo mostra un gigantesco sistema di telecamere che è centrato sull’alloggiamento. È una tripla fotocamera, di cui la fotocamera superiore è significativamente più grande delle altre due fotocamere.

La fotocamera superiore è la fotocamera principale, per la quale viene utilizzato un obiettivo grandangolare. Direttamente sotto c’è una fotocamera ultra grandangolare. Successivamente è stato integrato un obiettivo zoom periscopico, riconoscibile dal design rettangolare. Il cerchio in basso simboleggia il flash LED.

C’è ancora qualche incertezza sulla risoluzione. Lo Xiaomi 12 dovrebbe essere il primo telefono cellulare ad essere dotato del nuovo sensore della fotocamera da 200 MP di Samsung . Secondo il leaker cinese Digital Chat Station , le altre due fotocamere (ultragrandangolare e teleobiettivo periscopico) saranno dotate di un sensore di immagine da 50MP.

Il sensore da 200 MP sembra essere riservato al modello base, si dice che Xiaomi 12 Pro e 12 Ultra siano dotati di una fotocamera principale aggiuntiva da 50 MP di alta qualità. Xiaomi ha anche applicato una differenziazione simile alla line-up Mi 11.

I necessari miglioramenti sono previsti anche nell’area video. Lo Xiaomi 12 potrebbe debuttare con un nuovo sistema di stabilizzazione dell’immagine video a 5 assi. Inoltre, sembra essere in fase di sviluppo una funzionalità video aggiornata in super slow motion, in grado di catturare l’incredibile cifra di 1.920 fotogrammi al secondo: le immagini vengono quindi riprodotte in modo ultra lento, in modo che ogni dettaglio venga visualizzato.

Qualcomm Snapdragon 898 con RAM LPDDR5

È probabile che lo Xiaomi 12 sarà alimentato dal Qualcomm Snapdragon 898 non ancora annunciato ufficialmente. Questo SoC sarà molto probabilmente lanciato all’inizio di dicembre. Il Mi 11 è stato il primo smartphone ad essere dotato dello Snapdragon 888. Si prevede che il 12 sarà uno dei primi dispositivi ad avere lo Snapdragon 898 ancora più veloce. Xiaomi vorrebbe anche implementare per la prima volta la RAM LPDDR5. Consente velocità di trasferimento dati più elevate di 8.533 Mbps, rispetto ai 6.400 Mbps della RAM LPDDR4.

Inoltre, Xiaomi sembra lavorare su una modalità ‘Memory Extension’. Produttori come Oppo , Vivo e Samsung hanno già modelli nella loro gamma in cui la memoria RAM può essere espansa utilizzando parte della memoria ROM. Xiaomi sembra avere una funzionalità simile in cantiere.

Per quanto riguarda la batteria, Xiaomi dovrebbe dotare il 12 di una batteria da 4.700 mAh. Il modello di punta, lo Xiaomi 12 Ultra, supporterà 120 Watt di ricarica. In pratica, ciò significa che la batteria da 5.000 mAh dell’Ultra può essere ricaricata completamente in 20 minuti. Ideale! Resta da vedere se il modello base può essere caricato alla stessa velocità. In ogni caso sarebbe un bel balzo in avanti. In confronto, il Mi 11 offre supporto per la ricarica cablata da 55 W e wireless da 50 W.

La nuova tecnologia di ricarica rapida da 120 W è già utilizzata dallo Xiaomi 11T Pro recentemente introdotto e dal Mi 10 Ultra – quest’ultimo modello è stato rilasciato esclusivamente in Cina, tra l’altro. Xiaomi è leader nel settore delle telecomunicazioni mobili quando si tratta di soluzioni di ricarica. All’inizio di quest’anno, l’azienda ha anche dimostrato un caricabatterie rapido da 200 W e una tecnologia di ricarica wireless da 120 W.

Un’enorme differenza se si considera che produttori rinomati come Samsung e Apple forniscono i loro attuali modelli di punta rispettivamente con tecnologia di ricarica rapida da 25 W e 20 W. Altro grande vantaggio, Xiaomi fornisce ancora un caricabatterie nella confezione di vendita.

Prezzo Xiaomi 12 e data di rilascio

Nessuna informazione è ancora disponibile sul prezzo dell’atteso Xiaomi Mi 12. Presumibilmente, il prezzo al dettaglio suggerito sarà quasi lo stesso del Mi 11. Quest’ultimo è stato immesso sul mercato per € 850 (8 GB / 256 GB). Per fare un confronto, il Samsung Galaxy S21 ha ottenuto lo stesso identico prezzo al dettaglio (8 GB / 128 GB). Ci sono buone probabilità che sia il Galaxy S22 che lo Xiaomi 12 saranno in vendita allo stesso prezzo.

Si prevede che la serie Xiaomi 12 sarà annunciata prima in Cina, seguita da un rilascio globale a febbraio. Se il dispositivo sarà effettivamente così come visualizzato da Jermaine rimane sconosciuto per il momento – infine, i rendering si basano su un brevetto.

Questo non significa per definizione che lo Xiaomi 12 sarà effettivamente così. Infine, il produttore cinese richiede ogni anno numerosi brevetti di design. Inoltre, questo design può essere utilizzato anche per un’altra serie di telefoni, come l’innovativa linea Mix.

Nonostante ciò, molti dei brevetti di design che Xiaomi deposita con The Hague International Design System sono diventati realtà. Ad esempio, nella stessa data, il 15 ottobre 2021, l’azienda ha ricevuto anche un brevetto di design da The Hague International Design System, che mostra il design dello Xiaomi Mi 11T di recente introduzione . A tal proposito, non è certo inconcepibile che questo progetto diventi realtà anche nel 2022.

Scarica il brevetto di design: smartphone Xiaomi con fotocamera zoom e display curvo.