Serie A: i pronostici della decima giornata

Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it della decima giornata della Serie A.

Iniziamo subito con Venezia – Salernitana, partita che apre la decima giornata di campionato. I lagunari fanno una buona prestazione e sono insidiosi solo per 45’ minuti contro il Sassuolo che, dopo il gran gol di Okereke si impone con Berardi e Frattesi ed è aiutato dall’autogol di Henry. La squadra di Zanetti rimane a 8, in sedicesima posizione in classifica. All’Arechi i toscani si impongono grazie alla doppietta di Pinamonti, al sigillo di Cutrone e all’autorete di Strandberg lasciando la Bersagliera ultima in classifica. Il Venezia vuole vincere questo match per dimostrare di avere le qualità per fare risultato, ma la Salernitana deve assolutamente conquistare i 3 punti per salire di qualche posizione. Ce la farà?

Spezia – Genoa si affrontano dopo aver perso entrambe la decima partita del campionato. Gli spezzini subiscono un k.o contro la Sampdoria che si porta a casa non solo tre punti ma anche il derby ligure. Per la squadra di Ballardini l’incubo continua e, dopo 3 pareggi e 2 sconfitte negli ultimi 5 match, fallisce anche l’impresa contro il Torino, che torna a vincere dopo oltre un mese. Entrambe vogliono quindi i tre punti per scuotere la classifica e risalire di qualche posizione.

Passiamo a Milan – Torino. La squadra di Pioli vince soffrendo con un Bologna ridotto in 9. Avanti di due gol nel primo tempo, i rossoneri si fanno recuperare dai rossoblù nella ripresa. Sono poi Bennacer e Ibrahimovic che trovano i gol da tre punti e permettono al Milan di arrivare a 25 punti, a parimerito con gli Azzurri. I Granata di Juric ritrovano la vittoria contro il Genoa dopo quattro gare a secco, di cui due sconfitte di fila. I rossoneri devono continuare in questa direzione per non mollare la vetta e stare con il fiato sul collo del Napoli, ma il Torino vuole continuare a fare risultato dopo un periodo nero. Chi avrà la meglio?

Continuiamo con Sampdoria – Atalanta. Nella nona partita di campionato la squadra di D’Aversa ha imposto fin dai primi minuti il proprio gioco, costringendo lo Spezia a contenersi nella propria metà campo e portandosi a casa il derby ligure grazie alle reti di Candreva. L’Atalanta subisce il pareggio al 94’ al Gewiss Stadium contro l’Udinese che fa una buona prestazione. La Sampdoria vuole continuare a vincere dopo un periodo nero segnato da 3 sconfitte e un pareggio, ma la squadra di Gasperini ha ancora l’amaro in bocca per il match contro l’Udinese e vuole riscattarsi. Sarà questa l’occasione giusta?

Vediamo ora Udinese – Verona. Nella nona giornata di campionato la squadra di Gotti si salva in extremis contro l’Atalanta grazie alla rete di Beto che permette all’Udinese di strappare un punto al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra di Tudor, invece, travolge gli uomini di Sarri 4-1 e inchioda i biancocelesti a quota 14 punti. Al Bentegodi il grande protagonista è Simeone, autore di un poker da urlo. Gotti e Tudor dovranno preparare bene la partita, per sbagliare il meno possibile e portarsi a casa un match fondamentale.

Proseguiamo con Juventus – Sassuolo. Il derby d’Italia termina 1 -1. A decidere sono il gol di Dzeko e il rigore all’89’ di Dybala che decretano un pareggio che fa sprofondare la Juve a -10. Il Sassuolo torna a vincere davanti ai propri tifosi ribaltando il Venezia al Mapei Stadium, salendo a quota 11 punti in classifica e staccando proprio gli avversari di giornata che restano a 8. La banda di Allegri deve assolutamente vincere questo match per risalire di qualche posizione, ma il Sassuolo farà di tutto per contenere i bianconeri e fare punti.

Guardiamo ora Cagliari – Roma. All’Artemio Franchi la squadra di Mazzarri subisce un pesante K.O dalla Viola in una partita completamente a senso unico. La Roma si scontra con gli Azzurri in un match dai ritmi bassi che termina senza alcuna rete. Alla fine, il risultato è giusto e i giallorossi mantengono la loro quarta posizione in classifica. Il Cagliari vuole tornare a vincere ma la squadra di Mourinho deve portare a casa i tre punti per mantenere la posizione in classifica e rimediare alla brutta figura fatta nella Conference League.

Passiamo a Empoli – Inter. All’Arechi la Salernitana esce sconfitta contro un Empoli devastante nei primi 15 minuti che si guadagna il decimo posto in classifica. Inter – Juventus, invece, finisce 1 – 1, con il contestato rigore assegnato ai bianconeri a pochi minuti dalla fine e trasformato da Dybala. L’Empoli vuole continuare in questa direzione ma i nerazzurri vogliono riscattarsi dopo la cocente delusione del match precedente. Ce la faranno?

Continuiamo con Lazio – Fiorentina. I biancocelesti subiscono un poker dall’Hellas in una partita in cui la squadra di Tudor ha fatto da protagonista mentre quella di Sarra esclusivamente da comparsa. La Viola fa un vero e proprio show allo stadio Artemio Franchi con un tris contro i rossoblù. La Fiorentina deve preparare bene il match per non lasciar andare in classifica l’Atalanta e la Roma, a 15 punti, ma la Lazio vuole assolutamente recuperare la brutta figura contro il Verona. Chi vincerà?

Terminiamo con Napoli – Bologna. Gli Azzurri portano a casa il primo pareggio della stagione dopo una sfida con buoni ritmi per 95 minuti all’Olimpico che gli assicura, comunque, di rimanere sull’attico del campionato. I rossoblù nonostante la buona prestazione, si fanno sconfiggere 4-2 dal Milan, dopo una ripresa che aveva fatto ben sperare con l’autorete di Ibra e il gol di Barrow. Il Napoli deve ora tornare a vincere per rimanere in vetta alla classifica e non farsi superare dai rossoneri, mentre la squadra di Mazzarri deve preparare bene il match per contenere gli Azzurri.

Venezia – Salernitana

25/10/2021 ore 18:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.25; il segno X è quotato a 3.42; il segno 2 è quotato a 3.45

-Pronostico: 1X

Spezia – Genoa

25/10/2021 ore 18:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.60; il segno X è quotato a 3.40; il segno 2 è quotato a 2.88

-Pronostico: 1X

Milan – Torino

25/10/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.55; il segno X è quotato a 4.75; il segno 2 è quotato a 7.00

-Pronostico: Segno 1

Sampdoria – Atalanta

26/10/2021 ore 18:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 4.50; il segno X è quotato a 4.25; il segno 2 è quotato a 1.76

-Pronostico: Over 1.5 Ospite

Udinese – Verona

26/10/2021 ore 18:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.50; il segno X è quotato a 3.50; il segno 2 è quotato a 3.10

-Pronostico: Gol Sì

Juventus – Sassuolo

26/10/2021 ore 18:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.50; il segno X è quotato a 4.80; il segno 2 è quotato a 7.00

-Pronostico: Segno 1

Cagliari – Roma

26/10/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 4.20; il segno X è quotato a 4.00; il segno 2 è quotato a 1.83

-Pronostico: Over 2.5

Empoli – Inter

26/10/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 6.10; il segno X è quotato a 4.80; il segno 2 è quotato a 1.55

-Pronostico: 2 + Under 4.5

Lazio – Fiorentina

26/10/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.85; il segno X è quotato a 4.00; il segno 2 è quotato a 4.75

-Pronostico: 1X + Over 1.5

Napoli – Bologna

27/10/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.40; il segno X è quotato a 5.45; il segno 2 è quotato a 8.50

-Pronostico: 1 + Over 2.5