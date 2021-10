Serie A: i pronostici dell’undicesima giornata (30-31 ottobre)

Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it dell’undicesima giornata della Serie A.

Iniziamo subito con Atalanta – Lazio, partita che apre la decima giornata di campionato. La squadra di Gasperini vince in trasferta contro la Sampdoria dopo che i padroni di casa si erano portati in vantaggio. A segnare il tris vincente sono stati Zapata e Ilicic aiutati dall’autorete di Askildsen. La Lazio dopo una gara bloccata e molto equilibrata si impone sulla Viola a inizio ripresa, grazie a un gol di Pedro, e sale in sesta posizione in classifica. Sarri e Gasperini dovranno preparare bene la partita e sbagliare il meno possibile per portarsi a casa un match decisivo per la classifica.

Proseguiamo con Verona – Juventus. L’Hellas riesce a strappare un punto nel match della decima giornata di campionato contro l’Udinese. A permetterlo è stato un rigore a 7’ dalla fine trasformato da Barak. La Juve subisce un’eclatante sconfitta in casa dal Sassuolo, in una partita che doveva essere “non da giocare, ma da vincere”, che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Allegri dopo il pari di San Siro con l’Inter. Il Verona vuole vincere questo match per dimostrare di avere le qualità per fare risultato, ma i bianconeri devono portarsi a casa i tre punti per rimediare alla brutta figura fatta all’Allianz. Chi avrà la meglio?

Torino – Sampdoria si affrontano dopo aver perso entrambe il match della decima giornata di campionato. A San Siro il Toro perisce contro i rossoneri, incassando una sconfitta in seguito a un gol di Giroud e a un’occasione sprecata da Praet all’85’. La Samp paga la giornata non positiva di alcuni suoi giocatori: resta in partita per tutta la prima frazione, ma nella ripresa non dà mai l’impressione di poter ribaltare il match, portando a casa una sconfitta contro la squadra di Gasperini. Entrambe vogliono quindi i tre punti per scuotere la classifica e risalire di qualche posizione.

Passiamo a Inter–Udinese. La squadra di Inzaghi batte l’Empoli 2-0 lasciandosi alle spalle la sconfitta con la Lazio e il bruciante pareggio con la Juventus. A decidere il match sono D’Ambrosio e Dimarco che permettono alla squadra di portarsi a -7 dalla capolista. L’Udinese, invece, incassa un pareggio alla Dacia Arena contro l’Hellas a causa di un rigore fortemente contestato. L’Inter deve continuare a vincere per mantenere saldo il suo terzo posto in classifica ed accorciare le distanze con la copolista, ma la squadra di Gotti ha ancora l’amaro in bocca per il match precedente e vuole riscattarsi. Sarà questa l’occasione giusta?

Vediamo ora Fiorentina – Spezia. La Viola si arrende al gol di Pedro in una partita con poche emozioni e molto combattuta che ha visto, comunque, una buona prestazione della Fiorentina, soprattutto in difesa. Lo Spezia, invece, pareggia nel derby ligure contro il Genoa, in una partita complicata che lascia entrambe le squadra in zona retrocessione. La Viola vuole ora ricominciare a vincere per non lasciar andare in classifica la Juventus, ma lo Spezia ha bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Chi vincerà?

Continuiamo con Genoa – Venezia. La squadra di Ballardini porta a casa solo un punto dopo il derby salvezza contro lo Spezia, in una partita complicata raddrizzata in extremis da Criscito. Il Venezia incassa l’ennesima sconfitta, questa volta contro la Salernitana, dopo il gol di Schiavone al 5’ di recupero che ribalta completamente il match. Entrambe le squadre devono preparare bene la partita per portarsi a casa 3 punti fondamentali per fare classifica.

Andiamo avanti con Sassuolo – Empoli. La squadra di Dionisi ottiene una vittoria clamorosa battendo i bianconeri all’Allianz dopo il cucchiaio di Maxime Lopez al 94’ che gela lo Stadium. La squadra di Andreazzoli, invece, viene sconfitta dall’Inter e rimane con l’amaro in bocca per il rigore reclamato ma mai ottenuto per un contatto dubbio su Pinamonti. Il Sassuolo vuole continuare in questa direzione e portarsi a casa la quarta vittoria consecutiva, ma l’Empoli vuole ricominciare a vincere dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 partite.

Procediamo con Salernitana – Napoli. Nel decimo match la Salernitana subisce un poker dall’Empoli, che l’ha devastata nei primi quindici minuti di gioco e resta all’ultimo posto in classifica. La squadra di Spalletti batte allo Stadio Maradone il Bologna, tornando in vetta alla classifica, al pari del Milan, grazie al gran gol di Fabian Ruiz e alla doppietta di Lorenzo Insigne. La banda di Castori deve fare di tutto per contenere gli Azzurri e portarsi a casa qualche punto, ma i partenopei devono assolutamente vincere per rimanere saldi in vetta alla classifica.

Roma – Milan si affrontano dopo aver vinto entrambe il match precedente. La squadra di Mourinho archivia la 10° giornata di serie A con una vittoria in rimonta contro il fanalino di coda Cagliari e sale a quota 19 in classifica. I rossoneri riescono a imporsi al Meazza grazie al gol di Giroud nel primo tempo, conquistando tre punti pesanti al termine di una partita sofferta contro un buon Torino. La squadra di Pioli deve necessariamente vincere il match contro i giallorossi per rimanere salda in vetta alla classifica, ma la squadra di Mourinho deve dare il tutto per tutto per portarsi a casa 3 punti fondamentali per mantenere la quarta posizione e accorciare le distanze con l’Inter.

Terminiamo con Bologna – Cagliari, due squadre che hanno perito nella decima giornata di campionato. La squadra di Mihajlovic è stata completamente travolta dai partenopei e subisce un 3-0 rimanendo 12esima in classifica dopo 1 pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite. Il Cagliari rimane il fanalino di coda dopo la brutta prestazione contro la Roma, che vince in ripresa. Entrambe le squadre vogliono vincere per guadagnare dei punti importanti e fare classifica. Chi avrà la meglio?

Atalanta-Lazio

30/10/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.10; il segno X è quotato a 4.00; il segno 2 è quotato a 4.00

-Pronostico: Goal Sì

Verona – Juventus

30/10/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 4.60; il segno X è quotato a 4.00; il segno 2 è quotato a 1.90

-Pronostico: Segno 2

Torino – Sampdoria

30/10/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.10; il segno X è quotato a 3.62; il segno 2 è quotato a 3.75

-Pronostico: Over 2.5

Inter – Udinese

31/10/2021 ore 12:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.35; il segno X è quotato a 5.50; il segno 2 è quotato a 11.00

-Pronostico: Segno 1

Sassuolo – Empoli

31/10/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.82; il segno X è quotato a 4.00; il segno 2 è quotato a 4.60

-Pronostico: Goal Sì

Fiorentina – Spezia

31/10/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.58; il segno X è quotato a 4.40; il segno 2 è quotato a 7.00

– Pronostico: Over 2.5

Genoa – Venezia

31/10/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.10; il segno X è quotato a 3.60; il segno 2 è quotato a 4.00

-Pronostico: 1X + Goal Sì

Salernitana – Napoli

31/10/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 11.00; il segno X è quotato a 5.75; il segno 2 è quotato a 1.40

-Pronostico: Over 2.5

Roma – Milan

31/10/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.45; il segno X è quotato a 3.77; il segno 2 è quotato a 3.00

-Pronostico: Goal Sì

Bologna – Cagliari

01/11/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.94; il segno X è quotato a 3.75; il segno 2 è quotato a 4.20

-Pronostico: 1x + over 1.5