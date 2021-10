Scherzi a parte: la puntata del 3 ottobre

Dopo il grande successo delle prime tre puntate, domenica 3 ottobre in prima serata su Canale 5 quarto appuntamento con “Scherzi a parte”, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Questa settimana gli ospiti in studio sono: il giornalista Nicola Porro,l’influencer Paola Di Benedetto, l’attore Antonio Zequila, il pugile Clemente Russo, il comico Gianluca Scintilla e la showgirl Elisabetta Gregoraci.

Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio.

Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo.