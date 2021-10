Scegliere il miglior casinò online: come fare?

| Photo |

Le sale da gioco sul web e, più in generale, i casinò online sono diventati molto popolari negli ultimi tempi. Tante sono le caratteristiche e i vantaggi che spingono migliaia di utenti ad aprire un conto di gioco su internet, piuttosto che recarsi fisicamente, laddove possibile, nei casino cosiddetti terrestri.

Anche l’atmosfera che, relativamente all’Italia, si può vivere andando negli storici casinò di Sanremo o a Venezia, in qualche maniera è stata ricreata “a domicilio” grazie alle innovazioni della tecnologia e alla modalità live che adesso mette il giocatore di fronte ad un o ad una dealer in carne ed ossa, il tutto sullo schermo del proprio cellulare (o tablet) o monitor del pc.

In Italia, ad esempio, esistono decine e decine di siti online che offrono la possibilità di dilettarsi con i classici giochi del tavolo verde. Tutti (o quasi) si presentano con esclusivi bonus benvenuto casino ma, in questo universo di proposte, solo quelli che hanno avuto il disco verde dall’ADM (ovvero l’ex AAMS) possono garantire un adeguato livello di sicurezza e affidabilità nei confronti dell’utente.

Ma non tutti i casinò online sono uguali. Dunque, come fare per riconoscere i migliori? Quali sono gli aspetti a cui bisogna prestare attenzione nel momento in cui decidiamo di volerci iscrivere e registrarci ad una sala da gioco virtuale sulla rete? Di seguito, vedremo alcuni brevi consigli che ci aiuteranno a non avere brutte sorprese in futuro.

Prima di ogni cosa, è importante assicurarci che il sito di casinò online sul quale siamo sbarcati abbia una regolare licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dunque il simbolo con l’acronimo (ADM) dell’ente statale. La stragrande maggioranza delle sale da gioco online, mostra sul proprio sito internet il simbolo dell’ADM al termine della homepage. Se così non fosse, ovvero se non troviamo il simbolo dell’ADM, è meglio evitare di aprire conti su questi siti. Ci sono tanti casino online non AAMS che, seppur autorizzati ad offrire scommesse sportive e giochi online da altri enti (come i governi di Malta o Cipro), non garantiscono gli stessi standard qualitativi e di sicurezza di quelli “italiani”.

La sicurezza su internet, appunto. Molti giocatori sono scoraggiati dall’idea di giocare ai giochi da casinò online, solo per motivi legati alla serenità di navigare sul web e di fornire i propri dati ad un sito terzo come quello di un casinò online. Ci sono molti malintenzionati sulla rete, pronti a truffare i malcapitati di turno. Basta, in questo caso verificare che i casinò licenziati da ADM per il mercato italiano abbiamo anche la certificazione SSL: in questo modo, i dati privati saranno conservati in spazi cloud sicuri e difesi, come del resto saranno tenute nascoste e riparate tutte le transazioni economiche che andremo ad effettuare (sia per il deposito che per il prelievo).

Un altro consiglio da seguire è quello di leggere le opinioni dei giocatori su questo o quel sito di casinò online. La maggior parte delle volte, queste recensioni ci aiutano a capire di che “pasta” è fatto questo o quel portale di gioco online.

Ancora. Ogni buon casinò virtuale che si rispetti deve offrire una vasta gamma di giochi nel proprio menù. Maggiore è la varietà, migliore sarà il sito. Offrire la possibilità di provare tutti i giochi in modalità demo, ovvero giocare ai giochi da casinò online con soldi virtuali, costituirà sempre un plus per il nostro processo di scelta.

Ultimo ma non ultimo, il capitolo legato ai bonus e alle offerte promozionali. Un vero casinò online dovrebbe offrire ai nuovi clienti un ottimo bonus di benvenuto abbinato ad altre promozioni. Inoltre, i migliori casinò online offrono a tutti i giocatori anche la possibilità di iscriversi al loro programma fedeltà che garantirà a questi ricompense, bonus cashback e altri tipi di benefici, difficilmente ritrovabili in altri portali di gioco. Queste, in sintesi, sono le dritte più importanti che ci aiuteranno a scegliere il migliore casinò online a disposizione su internet per i giocatori italiani.