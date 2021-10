Samsung Unpacked 2022: Anteprima Galaxy S21 FE

L’uscita del Galaxy S21 FE è stata posticipata più volte, ma questo smartphone Samsung è ancora previsto per l’inizio del 2022. A svelare le prime indiscrezioni l’attentissimo Letsgodigital.

Quando è previsto il Samsung S21 FE?

Nel frattempo, continuano a spuntare prove che dimostrano che un Samsung S21 FE è davvero in lavorazione. Le ultime informazioni sono state diffuse da Concept Creator , che ha pubblicato tramite Twitter una foto del posizionamento di una protezione per lo schermo per l’S21 FE. Sfortunatamente, non possiamo approfondire ulteriormente l’origine della foto. Tuttavia, questa è un’altra prova che l’S21 FE è ancora in cantiere.

Per un po’ sembrava che Samsung stesse abbandonando completamente una versione Galaxy S21 FE . Dopotutto, Samsung non può aspettare indefinitamente, dopotutto, la serie Galaxy S22 è prevista per l’ inizio del 2022. Tuttavia, il produttore sudcoreano sembra aver trovato una soluzione. Samsung prevede di rilasciare l’S21 FE nel gennaio 2022. L’11 gennaio 2022 per l’esattezza. Seguito dalla gamma Galaxy S22 nel febbraio 2022.

Nello stesso periodo verranno annunciati anche il Galaxy Tab S8 e il Galaxy Tab S8 Ultra . Questi tablet Samsung di fascia alta sono stati pianificati da tempo. La carenza di chip probabilmente gioca un ruolo anche qui nell’introduzione ritardata.

Colori del dispositivo

In attesa della nuova Fan Edition di Samsung, il graphic designer Giuseppe Spinelli, alias Snoreyn , ha creato una nuova serie di render di prodotto dell’atteso Galaxy S21 FE 5G . È lo stesso modello visualizzato da Snoreyn a giugno, ma i colori sono stati modificati.

Sebbene fosse già noto all’epoca che il Galaxy S21 FE apparirà in quattro colori – grigio, bianco, viola chiaro e verde chiaro -, le esatte sfumature di colore erano ancora sconosciute all’epoca. Successivamente, Android Headlines è riuscita a pubblicare un’immagine per la stampa che mostra l’S21 FE in tutti i colori previsti. Questa immagine è stata quindi utilizzata come base da Snoreyn per modellare i nuovi render 3D.

Inoltre, sembra esserci anche una variante di colore blu in cantiere. Questo, tuttavia, arriverà in un numero limitato, secondo quanto riportato di recente tramite Twitter dall’analista di display Ross Young . È anche possibile che questo colore non venga offerto in tutti i paesi.

Specifiche e caratteristiche

Si sa già molto del Galaxy S21 Fan Edition, dal design alle specifiche. L’S21 FE dovrebbe presentare lo stesso potente chipset degli altri modelli S21. Si tratta del SoC Qualcomm Snapdragon 888 / Samsung Exynos 2100 – con modem 5G integrato. Presumibilmente saranno rese disponibili due varianti di memoria: 6GB RAM / 128GB ROM e 8GB RAM / 256GB ROM. Questo corrisponderebbe all’S20 FE.

Tuttavia, a differenza del Galaxy S20 FE, il nuovo modello non supporterà uno slot per schede di memoria microSD. Sebbene questo sia il caso anche degli altri modelli S21, per molto tempo si è sperato che Samsung fornisse ancora la “Fan Edition” con uno slot per schede di memoria. Infine, questo è ciò che chiedono molti fan. Tuttavia, ora è diventato chiaro che questo modello non supporterà nemmeno una scheda di memoria microSD.

Secondo quanto riferito, il Samsung S21 FE sarà dotato di un display AMOLED Full HD + piatto da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ciò significa che le dimensioni dello schermo rientreranno tra l’S21 e l’S21+ e saranno anche leggermente più piccole rispetto al suo predecessore.

Come il modello base, anche la Fan Edition avrà un pannello posteriore in plastica. Chiamato anche ‘glastic’ da Samsung – plastica che sembra vetro. Inoltre, il dispositivo è dotato di un grado di protezione IP68, il che significa che il telefono è resistente all’acqua e alla polvere.

Smartphone con tripla fotocamera

È probabile che si risparmieranno su componenti come la fotocamera. La Fan Edition avrà una configurazione della fotocamera meno buona rispetto all’S21 / S21+. L’S21 FE dovrebbe essere dotato di una tripla fotocamera. La fotocamera principale è in fase di aggiornamento rispetto allo scorso anno. È integrata una fotocamera grandangolare da 32 MP, anziché da 12 MP. La fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e il teleobiettivo da 8 MP sembrano rimanere invariati. Quest’ultimo consentirà lo zoom ottico 3x.

Il modulo della fotocamera assume lo stesso colore dell’alloggiamento, anche il flash è posizionato all’esterno dell’isola della fotocamera. Questo è un chiaro cambiamento rispetto al suo predecessore, l’S20 FE, e darà al nuovo modello un aspetto più elegante.

Dato che Samsung punta sui giovani con la Fan Edition, un’attenzione particolare sarà riservata anche alla selfie camera. L’S21 FE sarà molto probabilmente dotato di una fotocamera frontale da 12 MP. Questa è una risoluzione inferiore rispetto alla fotocamera selfie da 32 megapixel dell’S20 FE. Tuttavia, si prevede che la nuova fotocamera selfie offrirà una migliore qualità dell’immagine utilizzando un sensore più grande e/o un obiettivo più luminoso.

Software e batteria

Come gli altri modelli Galaxy S21 , l’S21 FE funzionerà sul sistema operativo Android 11, in combinazione con l’ interfaccia utente One UI 3 . Un aggiornamento ad Android 12 seguirà senza dubbio molto presto. Infine, il nuovo sistema operativo è stato lanciato ufficialmente da Google.

La serie Galaxy S22 sarà il primo smartphone Samsung con Android 12 pronto all’uso, su cui è posizionata l’ interfaccia One UI 4 . Samsung fornisce i suoi modelli di punta con 3 anni di software e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza come standard. Le edizioni Enterprise ricevono 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Per quanto riguarda la batteria, il Samsung S21 FE dovrebbe essere dotato di una batteria da 4.370 mAh. Molto probabilmente fornirà una durata della batteria simile alla batteria da 5.000 mAh del Samsung S20 FE da 6,5 ​​pollici. Varie recensioni di esperti hanno dimostrato che l’S20 FE può durare facilmente un’intera giornata, anche se si utilizza lo smartphone in modo intensivo.

La Fan Edition dovrebbe supportare la ricarica sia cablata che wireless. Presumibilmente, lo smartphone sarà compatibile con un caricabatterie da 25W. Tuttavia, questo non sarà incluso come standard. Il caricabatterie sarà offerto come accessorio opzionale, proprio come gli altri modelli S21.

Samsung Galaxy S21 FE prezzo e data di rilascio

Al momento non si conoscono informazioni concrete sul prezzo. Sia un modello 4G che un modello 5G sono stati rilasciati del Galaxy S20 FE. Per il modello 4G, i prezzi sono partiti da € 650 (128 GB). Il modello 5G è stato messo in vendita a un prezzo di partenza di 750 euro (128 GB).

Questa volta Samsung probabilmente rilascerà solo un modello 5G. Il Galaxy S21 FE 5G potrebbe essere in vendita allo stesso prezzo dell’S20 FE 4G un anno fa. Infine, anche il Galaxy S21 è stato messo sul mercato a un prezzo inferiore quest’anno. Inoltre, questo modello di telefono è disponibile da un po’ di tempo, il che significa che questo dispositivo è già sceso di prezzo. Per rendere interessante la nuova Fan Edition, Samsung dovrà scegliere un prezzo competitivo.

Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere annunciato ufficialmente martedì 11 gennaio 2022. C’è una buona probabilità che sarà un rilascio silenzioso, senza un grande evento. Infine, un mese dopo, tutta l’attenzione è nuovamente focalizzata sulla serie Galaxy S22 di fascia alta, per questa serie di modelli verrà organizzato un evento Galaxy Unpacked.