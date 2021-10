Samsung Galaxy A13: uno smartphone 5G economico

Samsung sta sviluppando un nuovo telefono economico. Il Galaxy A13 sarà lo smartphone 5G più economico che Samsung abbia mai rilasciato, secondo quanto riferisce Letsgodigital.

Sarà quindi il successore del Galaxy A12 . Il nuovo modello sarà posizionato direttamente sotto l’A22 , che è attualmente il modello 5G più economico di Samsung.

Il nuovo modello di budget dovrebbe essere annunciato alla fine di quest’anno, come uno dei primi modelli del 2022.

Nell’ultimo periodo, sono già stati resi noti alcuni dettagli sull’atteso Samsung Galaxy A13. Sulla base di tutte le indiscrezioni, Technizo Concept ha realizzato una serie di render del prodotto del nuovo modello budget in collaborazione con LetsGoDigital.

Samsung A13 con display Full HD

Il Samsung A13 sarà dotato di un display LCD da 6,48 pollici. È probabile che la risoluzione del display venga aumentata da HD+ a Full HD+. Questo è ovviamente un gradito miglioramento. La frequenza di aggiornamento di 60Hz viene mantenuta. Se trovi importante un’elevata frequenza di aggiornamento, il Samsung A22 con schermo a 90Hz può offrire una buona alternativa.

Poiché si tratta di un modello relativamente economico, il telefono avrà bordi dello schermo abbastanza spessi. Inoltre, è stata realizzata una tacca a forma di V per ospitare la fotocamera frontale. Molto probabilmente, la fotocamera selfie conterrà un sensore di immagine da 8 megapixel. Naturalmente, questa fotocamera può essere utilizzata anche per le videochiamate.

Fotocamera Samsung Galaxy A13

Anche il sistema di telecamere posteriori sarà rivisto. Sembra che l’A13 avrà un design della fotocamera simile a quello del Galaxy A32 : verrà implementata una fotocamera in meno. Questo è evidente anche dai render dei prodotti pubblicati ieri da Zouton .

È una tripla fotocamera, di cui la fotocamera principale contiene un sensore di immagine da 50 megapixel e un obiettivo f/2.0. Ovviamente, non è la stessa fotocamera da 50 MP che verrà presto utilizzata nei Galaxy S22 e S22 Plus di fascia alta . Invece, viene utilizzato l’ISOCELL JN1, che è un sensore relativamente piccolo da 1/2,76 pollici con piccoli pixel da 0,64 μm. Il vantaggio di questo è che il sistema della fotocamera non sporgerà così lontano dall’alloggiamento. Questo sensore di immagine da 50 MP è stato annunciato da Samsung nel giugno di quest’anno .

Oltre a una fotocamera principale da 50 MP, il Galaxy A13 dovrebbe essere dotato di una fotocamera ultra grandangolare da 5 megapixel (f/2.2) e una fotocamera di profondità da 2 megapixel (f/2.4). Quest’ultimo permette di creare un bellissimo effetto bokeh, sfocando lo sfondo, facendo risaltare meglio il soggetto. Ovviamente è integrato anche un flash. I video potranno essere catturati in risoluzione 4K @ 30 fps.

I primi risultati dei test benchmark sono apparsi di recente online , mostrando che il nuovo modello budget sarà alimentato da un chipset straordinariamente veloce. Riguarda il MediaTek Dimensity 700 octa-core, che viene utilizzato anche per il più costoso Galaxy A22. Questo SoC è più spesso utilizzato per i modelli 5G economici, come il Redmi Note 10T 5G e l’ Oppo A53s 5G .

Il Samsung Galaxy A13 sarà probabilmente offerto in due varianti di memoria, con una scelta di 4GB/64GB e 6GB/128GB. La memoria sarà inoltre espandibile con una memory card microSD.

Il nuovo modello di budget verrà eseguito sul sistema operativo Android 11 in combinazione con l’ interfaccia utente One UI 3 . Un aggiornamento ad Android 12 è in vista, ora che questo sistema operativo è stato lanciato ufficialmente da Google. Tuttavia, questo durerà probabilmente fino a maggio/giugno 2022.

Come ci si potrebbe aspettare, il Samsung A13 avrà un pannello posteriore in plastica e una cornice in plastica. Il sensore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione sul lato. Anche un jack per cuffie da 3,5 mm non mancherà con questo modello di smartphone.

Per quanto riguarda la batteria, Samsung costruirà di nuovo una batteria da 5.000 mAh. Secondo quanto riferito, supporterà la ricarica rapida da 25 W. Notevole, dal momento che la serie Galaxy S21 di fascia alta può essere ricaricata alla stessa velocità. Personalmente, mi aspetto che sia una ricarica rapida da 15 W. Indipendentemente dal fatto che sia da 15 W o 25 W, Samsung fornirà un caricabatterie da 15 W. A proposito, la ricarica wireless non sarà supportata dall’A13.

Il nuovo modello budget verrà probabilmente rilasciato di nuovo in quattro colori: nero, bianco, blu e rosso. Il sito web Zouton parla di un prezzo al dettaglio suggerito previsto di $ 290 USD. Sembra piuttosto alto, considerando che il Galaxy A22 5G extra avanzato è stato messo in vendita quest’anno a 230 euro. È quindi in linea con le aspettative che il Samsung A13 non sarà comunque più costoso di 230€. Presumibilmente, il Galaxy A13 sarà annunciato intorno a dicembre per essere messo in vendita all’inizio del 2022.