Sabatini (Fondirigenti): ‘Inversione di tendenza su manager donna in azienda’

“Con questa ricerca il Fondo ha proseguito un filone di analisi avviato negli anni scorsi, focalizzandosi sul legame tra formazione, presenza di donne manager e performance delle imprese. I ritardi del nostro Paese sulla managerializzazione al femminile delle imprese sono noti. Ma negli ultimi anni, come dimostrano anche i risultati della ricerca, si evidenzia una positiva inversione di tendenza. Segno che le imprese e i manager hanno colto l’importanza strategica del superamento del divario di genere e dell’inclusione per recuperare i gap che ci separano dai nostripartner europei”. Così il direttore generale di Fondirigenti, Massimo Sabatini, è intervenuto al workshop “Donne manager e performance aziendali”, in cui è stata presentata una ricerca di Fondirigenti sulla formazione per le donne manager.

“Tale consapevolezza deve ora progressivamente caratterizzare tutta la nostra struttura produttiva, perché è evidente che la strada è percorsa solo in parte, e che l’esigenza della crescita manageriale al femminile è tutt’altro che soddisfatta”, ha aggiunto Sabatini.

“Fondirigenti proseguirà il suo impegno per l’accompagnamento verso questo decisivo cambiamento culturale, a cui le risorse del Pnrr potranno dare un importante contributo. Solo con una convergente azione pubblica e privata – ha concluso Sabatini – questa sfida che è insieme di modernizzazione della società e di competitività del Paese potrà essere vinta”.