S.Pellegrino Young Chef, la Gran Finale 2021 è alle porte

S.Pellegrino e S.Pellegrino Young Chef Academy svelano le prime novità sulla Gran Finale 2021, che quest’anno offrirà contenuti ancora più rilevanti, concrete opportunità di formazione e ispirazioni per il futuro dedicate alla comunità globale degli chef.

MILANO, 5 ottobre 2021 /PRNewswire/ — L’attesa è finita: dal 28 al 30 ottobre, S.Pellegrino Young Chef Academy accoglierà a Milano tutti coloro che credono nel potere trasformativo della gastronomia in occasione della Gran Finale della competizione internazionale S.Pellegrino Young Chef Academy 2021. L’evento vedrà la partecipazione di 48 giovani cuochi che hanno superato le selezioni regionali e 12 grandi chef mentori, tra cui Riccardo Camanini, patron del ristorante due stelle Michelin Lido 84 e mentore di AlessandroBergamo, finalista italiano. L’iniziativa durerà 3 giorni e includerà la competizione tecnica in cucina, oltre a diverse nuove attività educative e di networking che arricchiranno l’esperienza dei partecipanti che si concluderà con S.Pellegrino Young Chef Academy Brain Food Forum, seguito dalla cerimonia di premiazione.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic sul seguente link: https://www.multivu.com/players/uk/8963051-s-pellegrino-young-chef-grand-finale-2021-is-almost-here/



Stefano Bolognese, Responsabile International Business Unit Sanpellegrino, ha commentato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla comunità internazionale della gastronomia a Milano. Un anno fa abbiamo lanciato la S.Pellegrino Young Chef Academy, una community da cui i giovani chef di talento possono trarre ispirazione interagendo con i personaggi più influenti della gastronomia. Questo è possibile grazie a un articolato piano di formazione, mentoring e opportunità professionali. La competizione S.Pellegrino Young Chef Academy è una delle attività chiave del progetto, nonché lo strumento principale per rafforzare il nostro impegno: stimolare e alimentare un sano confronto e una creatività ricca di significato, in grado di promuovere un’evoluzione continua nel settore della gastronomia sempre più in connessione con i diversi ambiti della società. Per questo la Gran Finale è una data tanto importante per noi quanto per l’agenda gastronomica internazionale”.

LA COMPETIZIONE E I FINALISTI

L’edizione 2021 della competizione prevede la partecipazione di candidati provenienti da tutto il mondo (dall’Australia al Messico, dal Canada alla Cina). È inoltre interessante sottolineare come l’impegno di S.Pellegrino verso l’equilibrio di genere e l’inclusività abbia fatto lievitare di oltre il 10% la percentuale di donne registrare tra i candidati. In tutto il mondo, 135 giovani chef hanno superato le selezioni preliminari e partecipato a contest tecnici a cui hanno preso parte come giurati i più grandi chef dei paesi partecipanti delle 12 regioni internazionali.

I finalisti delle competizioni regionali della S.Pellegrino Young Chef Academy arrivano alla Gran Finale dopo un percorso di mentoring durante il quale, grazie al supporto di un Senior Chef, hanno avuto l’opportunità di perfezionare il piatto iconico con cui partecipano alla sfida.

I finalisti che si contenderanno il trofeo 2021 della S.Pellegrino Young Chef Academy:

I SETTE SAGGI E IL S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY FORUM

Alla Gran Finale, i giovani chef selezionati saranno giudicati da Sette saggi, una stimata giuria composta da sette chef di fama mondiale, che analizzeranno i loro piatti in competizione fino a decretare il vincitore assoluto.

La prestigiosa commissione sarà composta da sette chef provenienti da tutto il mondo: Enrico Bartolini – Italia, Manu Buffara – Brasile, Andreas Caminada – Svizzera, Mauro Colagreco – Francia, Gavin Kaysen – USA, Clare Smyth – Regno Unito e Pim Techamuanvivit – Thailandia. La giuria valuterà i finalisti sulla base di tre elementi chiave: competenze tecniche, creatività e filosofia di cucina. Ogni candidato sarà inoltre giudicato in relazione alla sua capacità di creare o introdurre elementi positivi, utili all’evoluzione del mestiere di chef.

Inoltre, l’edizione 2021 ospiterà per la prima volta il forum dal titolo S.Pellegrino Young Chef Academy Brain Food, una giornata speciale curata da Fine Dining Lovers, la voce leader online nella gastronomia targata S.Pellegrino e Acqua Panna. “Brain Food” annovererà fra i relatori Massimo Bottura, Virgilio Martinez e i Sette saggi. Condividendo le loro esperienze e testimonianze, i grandi ospiti saranno fonte di ispirazione per tutti i giovani chef e per tutti coloro che prenderanno parte all’evento o che potranno seguirlo collegandosi al sito finedininglovers.it.

I TRE PREMI SPECIALI

La competizione 2021 introduce tre nuovi premi con l’obiettivo di invitare i protagonisti e il pubblico a riflettere sul potere trasformativo della gastronomia e sul suo impatto oltre le mura di ogni singolo ristorante. Questi premi sono stati assegnati nel corso delle finali regionali e tutti i 36 vincitori saranno invitati a partecipare alla Gran Finale. Sarà per tutti i giovani chef un’altra preziosa opportunità di networking e di condivisione con alcuni dei più influenti protagonisti della gastronomia mondiale.

I tre riconoscimenti che completano il “podio” S.Pellegrino Young Chef Academy sono:

1. Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy

Questo premio sarà votato dai 12 mentori, uno per ciascuna regione, e sarà assegnato allo chef il cui piatto meglio rifletterà il perfetto connubio tra culture diverse, esempio del crescente trend gastronomico mondiale degli chef senza frontiere.

2. S.Pellegrino Award for Social Responsibility

Questo premio sarà attribuito, da un esperto di sostenibilità del cibo riconosciuto a livello internazionale, allo chef che proporrà il piatto che più di ogni altro farà proprio il principio secondo cui il cibo è migliore quando è il risultato di pratiche socialmente responsabili.

3. Fine Dining Lovers Food for Thinking Award

Questo premio sarà votato dalla community online di Fine Dining Lovers – chef, professionisti della comunicazione e appassionati della gastronomia da tutto il mondo – e sarà assegnato al giovane talento che meglio saprà rappresentare la propria visione e filosofia gastronomica attraverso un piatto coerente con i principi cui si ispira.

I momenti più importanti della Grand Finale 2021 della S.Pellegrino Young Chef Academy saranno disponibili sui canali della S.Pellegrino Young Chef Academy e di Fine Dining Lovers. Per ulteriori informazioni sull’entusiasmante ricerca dei talenti, visitare il sito web https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/.

