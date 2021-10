Roma videoclip: Allevi, Agliardi, Valentini e Vanzina premiati alla Festa del Cinema

Successo oltre le previsioni e grandi emozioni per i Premi Speciali del Roma Videoclip –il cinema incontra la musica, giunto alla XVIII Edizione e del Premio Anna Magnani diretti da Francesca Piggianelli, Presidente di Romarteventi anche quest’anno presente alla Festa del Cinema di Roma con un ricco programma di iniziative e Premi Speciali, riflettori su Cinema e Musica all’interno dello Spazio Regione Lazio – Roma Lazio Film Commission presso l’Auditorium Arte al Parco della Musica. Ricordiamo alcuni tra i premiati intervenuti a questo importante appuntamento Daniele Silvestri, Piero Pelù, Ron, Sergio Cammariere. In una sala gremita, Stefano Buttafuoco ha condotto l’Evento affiancato dalla giovanissima attrice Iole Mazzone, annunciando l’assegnazione dei premi assegnati al cantautore e compositore italiano Niccolò Agliardi per il brano ed il videoclip del regista Giuliano Volpe, tratto dal film Ostaggi, diretto dalla regista ed attrice Eleonora Ivone, presente con lo sceneggiatore Angelo Longoni, Il bravo cantautore, vincitore del Golden Globe 2021 per il brano Io si (Seen)insieme a Laura Pausini e Diane Warren, premiato come migliore canzone originale. Momento molto atteso per ben due Premi Speciali assegnati all’emozionatissimo Maestro Giovanni Allevi, per il videoclip del brano Kiss Me Again, per la docu-serie di RaiPlay Allevi in The Jungle, entrambi diretti dal bravo regista Simone Valentini, a cui è andato un apprezzato riconoscimento. Presenti anche il produttore Giovanni Amico, gli autori Achille Corea, Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli. Sia il videoclip Kiss me again che Allevi in the Jungle sono stati prodotti dalla TwisterFilm.

Annunciata la nuova Edizione che proseguirà anche con Roma Videoclip in tour che ha avuto tanto successo nel 2021, con una attenzione per i videoclip Indie. A seguire il bravo giornalista e conduttore Stefano Buttafuoco ha annunciato la prossima Edizione del PREMIO ANNA MAGNANI, grande successo anche in questa Edizione che si è tenuta presso la Sala Fellini degli Studi di Cinecittà con numerosi artisti premiati tra cui e citiamo Pierfrancesco Favino, Paola Minaccioni, Paolo Calabresi, Mara Venier ed il giovane Jacopo Mastrangelo. Un grande applauso ha accolto Enrico Vanzina, regista, sceneggiatore e produttore a cui è stato assegnato il “Premio Speciale Anna Magnani” ed emozionato per aver conosciuto il Maestro Allevi che stima tanto ed ha dichiarato che conoscerlo è stato come ricevere un secondo premio, esprimendo il desiderio di avere con lui un selfie! Un ringraziamento finale a tutti i presenti, in special modo ad Elettra Ferraù, Saverio Vallone, Ettore Spagnuolo del Comitato d’onore del Festival ed ancora ai registi Pierfrancesco Campanella, Fabio Schifino, il bravo attore Orso Maria Guerrini, l’artista, pittrice e testimonial di Annuario del Cinema, Roberta Gulotta e ed ancora un ringraziamento a Ceramiche Branca per i premi, a Rental Plus per servizio auto ed a Food Polis per il brindisi conclusivo ed a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo evento.