Roma, ‘Ponte di ferro’: incendio nella notte – Video

Prima le fiamme, poi il fumo nella notte di Roma per l’incendio che ha devastato il Ponte dell’Industria – o Ponte di ferro – che collega le zone Marconi e Ostiense. Nelle immagini dei vigili del fuoco, il rogo che ha interessato le passerelle per cavi e condotte del gas e il lavoro per la messa in sicurezza dell’area.