Roma, incendio in deposito Atac Tor Sapienza: 20 bus distrutti

Una ventina di bus Atac sono stati distrutti in un incendio divampato nel deposito di Tor Sapienza a Roma. Le fiamme si sono sviluppate per “ragioni da accertare”, fa sapere l’azienda, spiegando che il “rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell’accaduto.

L’intervento dei vigili del fuoco, che parlano di 30 mezzi coinvolti nell’incendio, intorno alle 4.15 di questa mattina. Le fiamme sono state spente, si legge in un tweet di questa mattina alle 7: sono in corso operazioni di messa in sicurezza.

Sull’incendio sono in corso le indagini dei Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112, in ausilio ai vigili del fuoco. I rilievi sono a cura del Nucleo Investigativo di via In Selci.