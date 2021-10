Roma, gruppo di cinghiali avvistato davanti a ingresso Tribunale

Un gruppo di cinghiali è stato avvistato questa mattina all’alba davanti a uno degli ingressi del Tribunale di Roma. Gli animali, almeno cinque, sono stati immortalati in una foto all’ingresso di via Varisco anche da un automobilista di passaggio. “Non erano aggressivi – racconta chi li ha visti aggirarsi in zona- anzi sembravano voler giocare e si sono poi allontanati”. Già nelle scorse settimane, poco distante, in via Romeo Romei alle spalle della città giudiziaria era stata segnalata la presenza di altri esemplari.

La foto è stata postata su Facebook da un avvocato Lino Forciniti che ironicamente commenta: “Piazzale Clodio. Tribunale penale di Roma. Cinghiali appena assolti con formula piena!”.