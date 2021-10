Con un applauso sono stati accolti i primi exit poll dallo staff del candidato sindaco della Capitale Roberto Gualltieri, riunito nella sede del comitato elettorale allestito in via del Portonaccio. Gualtieri, arrivato alla chiusura dei seggi intorno alle 15, è in testa con un risultato tra il 26 e il 30%, seguito dal candidato del centrodestra Enrico Michetti tra il 24 e il 28%.