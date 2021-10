RaiPlay, arriva la seconda stagione di “Stalk”

L’imperdibile appuntamento con la serialità sarà quello targato RaiPlay che al cinema Astra, il 1 novembre alle ore 11, porterà in anteprima a Lucca i primi due episodi della seconda stagione di Stalk, una delle serie tv francesi più apprezzate degli ultimi anni.Ad accompagnare la proiezione al Lucca Comics & Games saranno il regista Simon Bouisson e i due protagonisti Théo Fernandez e Aloise Sauvage, nuovo volto della seconda stagione della serie, che incontreranno il pubblico del Festival in uno speciale panel per salutare i presenti e rispondere alle domande.

La trama: Lo abbiamo visto trasformarsi da vittima di episodi bullismo a carnefice. Adesso, dopo un periodo in cui tutto sembrava filare liscio, Lucas, alias Lux (interpretato da Théo Fernandez) dovrà ricorrere a tutte le sue forze per non cadere di nuovo nella trappola dello stalking. È attorno a questo filone narrativo che si sviluppa la seconda stagione di “Stalk”, il teen drama francese nato da un’idea di Simon Bouisson e Jean-Charles Paugam, che tratta il tema dell’accettazione e dell’esclusione sociale.

Così come avvenuto per la prima stagione, anche il secondo capitolo della serie sarà disponibile dall’8 novembre su RaiPlay, in esclusiva per l’Italia con 10 nuovi episodi nei quali ritroveremo Lucas, alias Lux e Alma (Carmen Kassovitz), alle prese con le rispettive nuove vite. Lux, in particolare, è all’inizio del terzo anno alla ENSI, la scuola nazionale francese di scienze informatiche, una delle migliori al mondo. Non si è più reso protagonista di episodi di stalking, ed insieme agli “Stalker’s Hunters” è pronto a vincere le elezioni studentesche. Tutto sembra andare bene per lui, ma improvvisamente il suo stato di calma viene messo a rischio quando un misterioso stalker, che si fa chiamare “Duca Bianco”, animato da quello che sembra un astio personale proprio contro Lux, prende il controllo della scuola. Chi è? E perché attaccare lui e le persone a cui tiene di più come Alma, che nel frattempo si è trasferita in Canada? Per proteggersi, reagire alle minacce e calmare l’isteria che dilaga in tutto il campus, Lux sarà costretto a ricadere nella sua vecchia dipendenza: lo stalking.

Stalk ha vinto il Premio Miglior regia (Simon Bouisson) e il Premio Miglior Giovane Attore (Théo Fernandez) al Festival de la Fiction TV de La Rochelle 2019. La prima stagione è stata presentata in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma- Alice nella città.

La Rai è main media partner di Lucca Comics & Games 2021 che torna in presenza quest’anno da oggi 29 ottobre a lunedì 1 novembre. Saranno proposte anteprime, approfondimenti e dall’archivio RaiPlay nella pagina dedicata all’evento, una serie di film, documentari, serie tv e fiction. All’interno dello speciale dedicato al Festival, due fasce ad hoc “Bambini” e “Teen” metteranno in vetrina alcuni contenuti della vasta offerta. Che ogni giorno RaiPlay propone al suo pubblico più giovane.

Anche quest’anno RaiPlay sarà luogo del Festival e saranno pubblicati contenuti original creati da Lucca Comics & Games2021- RAI