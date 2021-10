Rai1: torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La seconda stagione dal 26 ottobre

Rai1: torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore con la seconda stagione in onda dal 26 ottobre in prima serata.

Con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Carlo Buccirosso. Regia di Francesco Amato

La fortunata serie sara caratterizzata da quattro puntate, ciascuna della durata di 100 minuti.

Le anticipazioni della puntata del 26 ottobre

Valentina è ancora scossa per la separazione da Samuel e a nulla serve il viaggio organizzato da Imma a Parigi per distrarla. Solo Giovanni, un buffo compagno di scuola, sembra riuscire a calmarla.

Imma non fa a tempo a posare le valigie che riceve una chiamata: c’è stato un delitto! Angelo Saraceno, importatore di prodotti caseari dalla Basilicata negli Stati Uniti, è stato ucciso sui sentieri della transumanza e a trovare il cadavere è stato il procuratore capo Vitali, in vacanza con la sua famiglia nei boschi della Basilicata. Imma indaga, orfana del maresciallo Calogiuri che dopo il bacio della festa della Bruna è “scappato” in missione all’estero. Ma ecco che Calogiuri torna e vorrebbe riprendere da dove aveva lasciato. Imma, pur essendo ancora affascinata da lui, è categorica: quel bacio è stato un errore, bisogna concentrarsi solo sul lavoro. E infatti la nostra PM, districandosi fra i rancori e le invidie dei vaccari, riesce a risolvere il caso.

Dopo il chiarimento, il rapporto di complicità professionale con Calogiuri sembra riallacciato. Anche se involontariamente – e non senza qualche scintilla di gelosia – Imma getta il maresciallo nelle braccia della collega Matarazzo. E come se non bastasse, Pietro sembra voler cambiare vita, lasciare il lavoro in Regione e aprire un locale jazz nel lamione di famiglia.