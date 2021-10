Radiofreccia compie 5 anni

Il 26 ottobre, Radiofreccia compie cinque anni. Un nuovo compleanno all’insegna di una crescita perseguita al ritmo più appassionante: quello del rock. Da cinque anni Radiofreccia rappresenta un progetto editoriale libero e sperimentale, ispirato alla programmazione delle prime radio americane dove i disc jockey erano anche registi dei propri programmi.

Radiofreccia nasce dalla passione per il Rock: speaker giovani e consolidati professionisti si alternano in onda esprimendosi su temi mai preimpostati, inseguendo il flusso senza limiti della propria libertà.

Una community di oltre un milione di ascoltatori che ha suggellato un vero e proprio patto di affinità, fondato sulla diffusione di una cultura del rock, veicolata in modo moderno e avvincente.

“Siamo molto felici di risultati raggiunti in questi cinque anni di Radiofreccia, vissuti con una passione rimasta intatta sin dal primo giorno. Per noi è un traguardo importante ma anche un punto di partenza per continuare a dare il massimo e raccontare la cultura rock a tutti, anche alle nuove generazioni che la scoprono giorno dopo giorno ” – ha detto Daniele Suraci, Responsabile Editoriale di Radiofreccia.

In occasione del compleanno, Radiofreccia presenta una campagna multisoggetto programmata in radiovisione a partire dal 26 Ottobre.

La creatività è stata curata dall’agenzia Serviceplan Italia e da Le Dictateur Studio con la direzione creativa esecutiva di Stefania Siani e Federico Pepe. Direttore della comunicazione è Marta Suraci.

I 4 soggetti lavorano sull’identità del brand e sui suoi valori fondanti e rappresenta un invito a vivere con coraggio, scoccando la freccia delle proprie emozioni e ricollegandosi ad una libertà radicale attraverso il potere del rock.