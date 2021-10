Quando il Nobel Parisi parlava di covid e Bassetti rideva – video

Il (futuro) premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, parlava di lockdown e vaccini, il professor Matteo Bassetti rideva. Il riconoscimento attribuito oggi al professor Parisi spinge a rispolverare sui social il video del confronto, nella puntata di L’aria che tira del 5 marzo 2021, tra il Nobel e il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

“Io so leggere i dati. La mia specialità come fisico è leggere i dati. I dati inglesi dicono una cosa chiarissima, opposta rispetto a quello che ha detto il dottor Bassetti: la diminuzione dei casi” di covid in Inghilterra “è cominciata prima della campagna vaccinale, che non poteva produrre quella diminuzione dei casi, dovuta essenzialmente ad un lockdown strettissimo che è stato fatto”, le parole di Parisi, commentate con una risata da Bassetti, in evidente dissenso rispetto alle posizioni dell’interlocutore.