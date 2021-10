Quali sono i migliori computer industriali? Le opinioni degli utenti votano Kimera Computer

Milano, 8 Ottobre 2021. Ci sono ambienti in cui l’interfacciarsi di uomo e macchina è un aspetto preponderante del lavoro. Col progredire della tecnologia, in determinati settori questo è diventato ordinaria amministrazione.

Basti pensare ai processi produttivi del settore industriale, delle automazioni, laddove sono necessarie tecnologie più avanzate, affidabili e precise rispetto alle strumentazioni che si maneggiano quotidianamente in casa o negli uffici.

I computer industriali nascono per rispondere alla richiesta di tecnologia sicura e puntuale da parte di tutti quei settori e campi che necessitano di prestazioni avanzate e stabili, robustezza e durata.

Tali settori possono essere ad esempio le linee di controllo delle produzioni, alle apparecchiature ospedaliere, alle telecomunicazioni o all’automotive.

Ma non solo: i computer industriali sono anche quelli che più vengono impiegati negli ambienti caratterizzati da escursioni termiche, alti livelli di umidità, presenza di polvere o altre sostanze pericolose e corrosive.

Altra cosa importante: la vita di un pc industriale è più lunga di quella del consumer. Possono essere utilizzati anche per progetti di lunga durata, dove la necessità di avere sempre la stessa configurazione è importante. Addirittura si possono trovare pc industriali che mantengono le stesse caratteristiche per 5 o 10 anni.

Inutile quindi sottolineare il fatto che servano supporti molto resistenti, che garantiscono la massima affidabilità e il totale supporto del produttore o dell’assistenza in qual caso si verifichino problematiche di funzionamento.

Dove vengono acquistati i pc industriali?



Essendo prodotti non solo di nicchia ma anche di alta tecnologia, i computer industriali non sono facilmente reperibili sui marketplace di pubblico dominio.

Su Amazon, nella grande distribuzione o in un qualsiasi negozio su strada, questa tipologia di pc (fatta esclusione per pochi prodotti provenienti da venditori sconosciuti e senza garanzia) è molto difficile da reperire e acquistare.

Ed è proprio il reperimento di questa speciale tipologia di computer ad essere un tema, in quanto normalmente la produzione di un hardware industriale proviene da canali esteri, soprattutto dall’Asia.

Con le relative problematiche annesse. Prima tra tutte quella delle tempistiche: tra il fuso orario, i tempi di evasione, lo sdoganamento e la spedizione, dal momento dell’ordine a quello della consegna possono passare periodi molto lunghi che arrivano a un mese e oltre.

E con i distributori italiani?



Un cliente potrebbe decidere di rivolgersi a un distributore italiano di prodotti asiatici. Ma il distributore, a sua volta, dovrà interfacciarsi con il produttore. I problemi dunque rimangono sempre gli stessi. Quindi comprare direttamente in Asia piuttosto che da un distributore italiano o europeo di un marchio asiatico, non porterebbe differenze nel risultato.

Altro problema, il quantitativo minimo d’ordine. In genere il venditore di prodotti asiatici ha uno stock molto ridotto e attende di raccogliere più ordini possibili da più clienti prima di far partire la merce.

Ultimo ma non ultimo, il problema dell’assistenza, praticamente inesistente in caso di malfunzionamenti.

Come scegliere il migliore computer industriale per un’azienda italiana?



Quali parametri dovrebbe adottare un’azienda italiana, oltre alle caratteristiche tecniche del prodotto che sono molto variabili a seconda del settore, per scegliere il migliore computer industriale sul mercato?

Affidabilità e tempestività di risposta del produttore, assistenza post-vendita e tempistiche di evasione dell’ordine al primo posto. Tutti aspetti che con l’acquisto di pc dall’Oriente vengono meno, per motivi tecnici.

La soluzione l’ha inventata Matteo Pinato, titolare di un’azienda di Padova, Kimera Computers, primo brand made in Italy di computer industriali che ha permesso di ridurre del 93% i tempi di attesa su preventivi, consegna, assistenza e fermi macchina.

Kimera è un computer prodotto, stoccato e distribuito in Italia. Questo vuol dire che, a differenza di qualsiasi altro marchio di pc industriali, permette una fornitura soli 3-5 giorni dal momento dell’ordine.

In un settore caratterizzato da tempi biblici di attesa e lunghe (e inaffidabili) pratiche di assistenza, un’azienda come Kimera Computers che spedisce un PC industriale senza nessun costo e in un tempo massimo di 3-5 giorni lavorativi può essere considerato un faro oltre che un’eccellenza tutta italiana.

Quali sono le opinioni degli utenti su Kimera Computers?



Lasciamo come sempre la parola finale agli utenti che hanno avuto a che fare con Kimera Computers in questi anni e hanno avuto prova diretta dell’efficacia dell’azienda:

“La mia esigenza era quella di fornire una soluzione di misura trasportabile in uno zaino, dotata di grande capacità computazionale, fanless, elevate doti di robustezza e affidabilità. Dopo molte ricerche la soluzione individuata è il Kimera Thunder THS-851 […]Il prodotto è di qualità e l’azienda mi ha supportato durante l’acquisto nonostante il periodo difficile.” Lorenzo Fenini, Delo Instruments S.r.l.

“La disponibilità e la professionalità di Matteo sono state fondamentali per arrivare a configurare i 4 server come serviva a noi. A 6 mesi di distanza da quell’acquisto siamo così soddisfatti che ne abbiamo presi altri 4 per il Demo & Training Center di Madrid. E a breve toccherà a quello di Parigi” Luca Enea-Spilimbergo, Aten

“In Mager S.r.l. stavamo cercando da tempo un partner affidabile per la fornitura di PC industriali, o una loro alternativa fanless. I PC industriali acquistati da KM Soltec (Kimera pc) sono in funzione da alcuni mesi con il rendimento previsto, anche in termini di risparmio energetico e riduzione dei fermi macchina.” Gian Luca Rivalta, Mager – Air Bearing

“Lavoro da anni per un’azienda che si occupa della realizzazione di un impianto per la produzione di malta in polvere per l’edilizia, la PERSONAL FACTORY S.p.a., e cercavamo un mini-pc che soddisfasse le nostre richieste. In Km Soltec abbiamo trovato le risposte che cercavamo. Matteo Pinato disponibile e competente ha soddisfatto le nostre richieste.” Basilio Roti, Personal Factory S.p.A.

Come traspare dalle opinioni dei clienti diretti dell’azienda, l’impressione è quella di un’azienda seria e strutturata che offre un servizio premium alle imprese che necessitano di affidabilità e assistenza.

