Presentazione del libro: “Homo Caelestis: l’incredibile racconto di come saremo” Incontro con l’Autore Tommaso Ghidini

Milano 7 ottobre 2021 – Giovedì 14 ottobre, in diretta web alle ore 18.00, tornerà la rubrica Speakers’ Corner del Centro Studi Borgogna. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione del libro “Homo Caelestis: l’incredibile racconto di come saremo” scritto da Tommaso Ghidini, -ingegnere a capo della Divisione di Strutture Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea- e pubblicato dalla Casa Editrice Longanesi.

L’Autore sarà ospite di Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, che farà i saluti iniziali. Introdurrà e modererà l’incontro Patrizia Giannini, Avvocato, membro CSB e Senior Partner di Kairόs LBC.

Tommaso Ghidini è da oltre da vent’anni protagonista nei più prestigiosi programmi aerospaziali. In questo suo nuovo libro indaga il rapporto e l’attrazione tra l’essere umano e il cosmo, accompagnando il lettore nel ripercorrere le emozionanti missioni spaziali del passato fornendo al contempo una propria visione sul futuro. Scenari prossimi che l’autore ben conosce, proprio perché sta partecipando all’evoluzione della materia ed è consapevole di come l’uomo del nuovo millennio -tra i molti altri traguardi- riuscirà ad impiantare una stazione sulla Luna, approderà su Marte, varerà i voli interplanetari e varcherà le frontiere che ci dividono dallo spazio profondo. Tutte tappe che avranno grande impatto sul nostro pianeta. L’ Homo sapiens sapiens è pronto per diventare Homo caelestis?

A proposito di centro Studi Borgogna



Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

