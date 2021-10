Presentato il film E noi come stronzi rimanemmo a guardare

E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE, il nuovo film Sky Original, prodotto da Wildside,società del gruppo Fremantle, Vision Distribution e I Diavoli, diretto da Pierfrancesco Diliberto, viene presentato come Evento Speciale alla Festa del Cinema di Roma.

Il film scritto da Michele Astori e Pierfrancesco Diliberto, è liberamente ispirato al concept “Candido e la tecnologia”, del collettivo I Diavoli. I protagonisti sono Fabio De Luigi (Ridatemi Mia Moglie, Tiramisù, La Befana Vien Di Notte 2 – Le Origini) e Ilenia Pastorelli (C’era Una Volta Il Crimine, Non Ci Resta Che Il Crimine, Brave Ragazze). Con loro nel cast, Pif (In Guerra Per Amore, La Mafia Uccide Solo d’Estate), Valeria Solarino (Dolcissime, A Casa Tutti Bene, Moschettieri dei Re – Penultima Missione), Maurizio Marchetti (Primula Rossa, Tuttapposto, La Fuitina Sbagliata), Maurizio Lombardi (School of Mafia, Tigers, The Nest – Il Nido) e con Eamon Farren (La Vedova Winchester, Lion – La Strada Verso Casa, Chained).

La direzione della fotografia è affidata a Manfredo Archinto e Arnaldo Catinari, la scenografia a Monica Vittucci, il montaggio a Ilaria Fraioli, i costumi a Cristiana Ricceri.

La trama del film

Arturo è un manager rampante che, senza sospettarlo, introduce l’algoritmo che lo renderà superfluo nella sua azienda. Perde così in un solo colpo fidanzata, posto di lavoro e amici. Per non rimanere anche senza un tetto si adatterà a lavorare come rider per FUUBER, una grande multinazionale, colosso della tecnologia. L’unica consolazione alla sua solitudine è Stella, un ologramma nato da una app sviluppata dalla stessa FUUBER. Ma dopo la prima settimana di prova gratuita, quando Arturo è ormai legato alla figura di Stella, lui non può permettersi di rinnovare l’abbonamento. Arturo si troverà così costretto a darsi da fare per ritrovare l’amore e la libertà, ammesso che esistano davvero…