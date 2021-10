Piaggio Beverly 500hpe: la sorpresa del Salone di Milano Eicma 2021?

Al Salone di Milano Eicma 2021, in programma il prossimo mese di novembre, la gamma del nuovo Piaggio Beverly potrebbe essere ampliata alla versione di punta 500hpe, equipaggiata con il motore Euro 5 da 43,5 CV di potenza del maxiscooter MP3 Sport Advanced.

Tuttavia, non è escluso che il nuovo Piaggio Beverly 500hpe possa avere la denominazione dedicata che affiancherebbe la declinazione 300hpe da 25,8 CV e la configurazione 400hpe da 35,4 CV di potenza. Per quanto riguarda il listino, il prezzo base potrebbe essere quantificato in 7.500 euro circa.

In passato, il Piaggio Beverly è stato già proposto nella versione 500, introdotta nel 2002 con il propulsore da 460 di cilindrata e 39 CV di potenza. Nel 2007, invece, ha debuttato il Beverly Cruiser 500ie con l’unità da 490 di cilindrata e 41 CV di potenza che poi è uscita di scena nel 2012, dopo la speciale declinazione 10th Anniversary.