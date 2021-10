Pepemio il brand italiano impegnato nella lotta contro i tabù legati alla sessualità.

Roma, 15 ottobre 2021, Il periodo di restrizioni e di riduzione dei contatti sociali ha, come noto, avuto tra le varie ripercussioni anche quella di mutare gli aspetti più intimi legati alla sessualità.

Pepemio, il brand italiano leader della vendita online di Sex Toys, a questo proposito ci aiuta ad approfondire meglio questo aspetto e ci spiega come ha improntato la sua linea comunicativa e com’è il rapporto con la sua community.

“Non siamo solo venditori. Trattando argomenti molto intimi, soggettivi e quindi non semplici, abbiamo dato alla comunicazione sui nostri canali ormai da anni, degli obiettivi ben precisi: normalizzare tutti gli aspetti della sessualità, non solo quelli legati all’utilizzo dei Sex Toys, dare supporto e informazioni corrette, sfatare tabù e pregiudizi ancora troppo presenti.” Riferisce l’azienda che aggiunge: “Non è stato un percorso facile, ma siamo riusciti a creare con la nostra community un rapporto molto stretto, avvalendoci anche della consulenza di numerose esperte come Psicologhe, Psicoterapeute e Sex Coach e ci sentiamo in dovere di continuare a supportare tutti coloro che ne hanno il desiderio nel percorso di consapevolezza e informazione su tutti gli aspetti della sessualità.”

Questi processi hanno fatto sì che gli utenti, ormai sempre più informati e consapevoli, soprattutto negli ultimi due anni, abbiano mutato le loro esigenze di acquisto. Una buona percentuale infatti non è nuova al mondo dei Sex Toys, ma non per questo è disinteressata alle novità di mercato.

Come conferma l’azienda, è importantissimo creare sempre nuovi stimoli e nuove proposte e nuove risposte alle esigenze dei singoli e soprattutto non lasciare soli tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo sia in solitaria che in coppia. Sono proprio i Toys dedicati al benessere della coppia che, come confermano i dati forniti da Pepemio, hanno registrato nel primo semestre 2021 un incremento di vendite del 310% rispetto all’anno precedente.

Aspetto da non sottovalutare è il prezzo dei prodotti soprattutto, in questo periodo storico dove moltissimi italiani sono stati colpiti economicamente dalle conseguenza della pandemia. Per questo Pepemio si impegna da sempre a garantire i migliori prezzi online e a proporre scontistiche vantaggiose anche in base al periodo dell’anno.

Il mese di Ottobre infatti, in concomitanza della festività di Halloween sul sito sono già attive promozioni sui Toys Remote Control di nuova generazione, su articoli di Bdsm, una delle categorie che ha destato maggiore interesse quest’anno e sui giochi erotici di coppia.

Ogni momento è buono e questo ancora di più, per scoprire il piacere insieme a Pepemio.

Sito web : www.pepemio.com



Telefono: 06 400 61 820

Email: info@pepemio.com