Paola Gironi, Home Staging Evolution: il Bestseller su come vendere casa con l’home staging

Milano, 26.10.2021 – Secondo le previsioni attuali, entro la fine del 2021 gli investimenti nel mercato immobiliare italiano si chiuderanno con un +9% rispetto all’anno precedente e con cinque punti in più rispetto alle previsioni di un anno fa. L’andamento positivo, secondo i dati, sembra essere giustificato soprattutto dal settore residenziale che ha registrato un incremento di ben 10 punti percentuali. Motivo per il quale possiamo ufficialmente affermare che il mercato immobiliare italiano è in grande ascesa.

Per tutti coloro che stanno per proporre un immobile sul mercato e desiderano ottenere dalla sua vendita il massimo guadagno ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Paola Gironi “Home Staging Evolution. Come Vendere Casa Velocemente E Al Miglior Prezzo Con Le Tecniche Della Visual Home Stager” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire qual è la strada giusta da seguire per ottenere il massimo profitto dalla vendita del proprio immobile attraverso l’home staging.

“Il libro parla di quanto sia importante comprendere la vera potenzialità di un immobile, di quanto sia fondamentale conoscere il mercato per assegnare ad esso il prezzo corretto prima di metterlo sul mercato e di come intervenire strutturalmente e/o esteticamente, sfruttando determinate strategie di marketing tra cui l’home staging” afferma Paola Gironi, autrice del libro “L’obiettivo finale? Massimizzare i profitti derivanti dalla vendita immobiliare”.

Secondo Paola Gironi, il primo passo per rendere profittevole un’operazione immobiliare è trasformare gli spazi abitativi in ambienti luminosi e accoglienti, individuando il preciso target a cui l’immobile si rivolge e andando a definire il prezzo corretto con cui metterlo sul mercato. Purtroppo, come precisa la stessa autrice, molti pensano che il proprio immobile vada bene così com’è e sono convinti di potere loro stessi decidere il suo prezzo di vendita. Ma l’unica certezza a cui si va incontro in questi casi è quella di venderlo dopo tanto tempo a un forte ribasso, affrontando ulteriori spese e con risultati davvero deludenti. Quindi perché questo non avvenga è fondamentale in primis comprendere ed accettare che il prezzo lo fa il mercato, non chi vende. Accettando questo si apre uno scenario che ci permette di scegliere quale tra i tanti possibili ritorni economici, che il nostro immobile può permetterci di ottenere grazie all’home staging, vogliamo raggiungere.

“Questo libro nasce come supporto per tutti coloro che dovranno affrontare la vendita di uno o più immobili. Nasce inoltre con l’obiettivo di aiutarli a comprendere quanto sia importante trattare questo bene in modo consapevole e fruttuoso, come si farebbe con qualsiasi altro prodotto” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Stiamo parlando di una vera e propria guida pratica che consente al lettore di capire come valorizzare al meglio il proprio immobile così da renderlo appetibile agli occhi di futuri acquirenti, il tutto proprio attraverso l’home staging”.

“Ho scelto Bruno Editore dopo aver conosciuto Giacomo Bruno nel 2019 ad un evento di cui era relatore insieme ad altri grandi imprenditori. Questo incontro mi ha permesso di comprendere quanto fosse importante far conoscere la mia attività a persone che non solo potrebbero non conoscerne l’esistenza, ma soprattutto potrebbero non conoscerne servizi, necessità e potenzialità” conclude l’autrice. “In questo percorso insieme, Bruno Editore mi ha permesso di trovare il giusto canale per trasmettere e condividere nozioni e consigli utili relativi alla mia professione e alle mie conoscenze”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3oaLzMd



Paola Gironi classe 1973. Visual home stager. Da oltre 20 anni si occupa di allestire spazi emozionali destinati alla vendita. È nata come vetrinista e visual merchandiser, mansione per la quale ha svolto questa attività in vari settori. Da circa 10 anni ad oggi si occupa di allestire ambienti emozionali e spazi da vivere sempre destinati alla vendita, occupandosi di arredamento e home staging. Dal 2016 frequenta corsi di formazione nel settore immobiliare, lavorando intensamente per apprendere e sperimentare le tante competenze necessarie ad ampliare ed elevare la qualità dei suoi servizi. Competenze queste che le permettono oggi di essere la consulente di immagine immobiliare ideale, grazie anche alle sue conoscenze a 360° in questo settore. Sito web: https://www.paolagironi.it



Giacomo Bruno

, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it