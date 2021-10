Nuova Mazda 6: interessanti novità con la quarta generazione

L’anno prossimo, nel corso della primavera del 2022, sul mercato internazionale debutterà la nuova Mazda 6. Esteticamente, la quarta generazione della berlina media giapponese rappresenterà la versione di serie della concept car Vision Coupe, esposta al Salone di Tokyo del 2017.

La novità più importante della prossima Mazda 6, attesa anche sul mercato europeo, sarà l’adozione della nuova piattaforma modulare Skyactiv-FR a trazione posteriore. Inoltre, sono previste le nuove motorizzazioni 3.0L Skyactiv-X a benzina e 3.0L Skyactiv-D a gasolio, entrambe caratterizzate dall’architettura a sei cilindri in linea e dotate della propulsione ibrida M Hybrid con la tecnologia MHEV da 48V.

Per quanto riguarda la versione europea, non è esclusa la conferma per la Mazda 6 Wagon con la carrozzeria station wagon. Infine, la gamma dovrebbe comprendere anche la declinazione AWD a trazione integrale e l’inedita configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida.