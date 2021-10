No Green pass Roma, Taormina: “Al lavoro su documento complessivo”

Dopo gli scontri al corteo No Green pass di Roma, “sulla base delle videoregistrazioni di tutta la manifestazione, dalla mattina di sabato agli scontri avvenuti nel pomeriggio, stiamo preparando un documento complessivo su tutte le cose accadute, per mettere in luce i comportamenti dei manifestanti e quelli delle forze dell’ordine”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Carlo Taormina che difende alcuni dei 12 arrestati tra cui i leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore, e il leader del gruppo ‘Io apro’, Biagio Passaro.

“Sulla base di questo documento – aggiunge – non avendo ancora ricevuto alcun atto, ci prepareremo per la difesa”.