No Green Pass Roma, Speranza: “Squadrismo inaccettabile”

No Green Pass a Roma, scontri a Piazza del Popolo. La Capitale assediata, i manifestanti hanno lanciato sedie e assediato un blindato delle forze dell’ordine. Erano in 10mila a protestare. La condanna è unanime.

“Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è squadrismo inaccettabile” twitta il ministro della Salute Roberto Speranza. “Esprimo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze dell’ordine per le violenze odierne”.

“Questi non sono manifestanti, sono delinquenti” scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Massima vicinanza alle Forze dell’Ordine. Basta con questa violenza inaudita, basta strumentalizzare i vaccini e il green pass: stanno salvando vite umane ed evitando nuove chiusure. Con la salute dei cittadini non si scherza. La politica condanni, senza se e senza ma. Non devono esserci dubbi: la vita è una cosa preziosa”.

“Esprimere le proprie opinioni e manifestare pacificamente è legittimo, usare la violenza invece no” dice il presidente della Camera Roberto Fico. “Le manifestazioni squadriste di questi minuti in centro a Roma sono inaccettabili e vanno condannate con forza”. “Voglio inoltre dare la vicinanza mia e di Montecitorio alla Cgil per le intimidazioni subite e gli atti di violenza”.