No Green Pass Roma, Salvini: “Violenza mai giustificata”

Scontri alla manifestazione dei No Green Pass a Roma. “La violenza non è mai giustificata, non è mai la soluzione” dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando quanto è accaduto a Piazza del Popolo nella Capitale. “Non confondiamo la violenza di pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare salute, diritti, libertà e lavoro”.