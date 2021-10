No green pass, Montesano: “Castellino aveva un daspo, chi gli ha permesso di salire sul palco?”

“Il segreto di Pulcinella è che alla manifestazione in Piazza del Popolo ci fosse Giuliano Castellino, ameno ‘ragazzone’ che, come tutti sanno, aveva persino un Daspo. Quindi, non doveva avere la possibilità di salire sul palco e parlare. Perché l’hanno lasciato fare? Chi lo ha permesso?”. Così Enrico Montesano all’Adnkronos, commentando gli episodi di violenza successivi alla manifestazione no green pass di sabato a Roma.

“Come tutti possono sentire dai video in circolazione, Castellino ha detto ‘Andiamoci a prendere la Cgil’, l’ha detto sul palco. Tra il finire della manifestazione e l’arrivo del corteo alla sede della Cgil ci voleva più di mezz’ora, quindi le forze dell’ordine avevano tutto il tempo di organizzarsi per precederli ed evitare qualsiasi tipo di violenza o forzatura della sede del sindacato. Perché non lo hanno fatto organizzando un doppio cordone per impedirlo?”, si domanda l’attore.

La verità è “che li hanno fatti passare, come gli epigoni di Capitol Hill”, osserva Montesano, riferendosi all’assalto del Campidoglio Usa del 6 gennaio scorso. “La mia domanda è: tutto questo cui prodest? Chi se ne avvantaggia? Di sicuro non i manifestanti, gente pacifica che è stata solo danneggiata da tutto questo”. Infine, Montesano rivela: “Mi avevano invitato alla manifestazione, ma mi sono ben guardato dall’andare perché sapevo della presenza di Castellino, Forza Nuova ed estremisti di estrema destra. E la Questura non lo sapeva?”, chiosa l’attore.