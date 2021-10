Nissan Qashqai finalista del Premio Auto Europa 2022

La terza generazione di Nissan Qashqai è tra le 7 finaliste del Premio Auto Europa 2022, assegnato dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive.

La votazione è aperta a tutti ed è possibile esprimere la propria preferenza per il nuovo Nissan Qashqai, completamente rinnovato in termini di design, propulsione e tecnologie, votando al seguente link premioautoeuropa.it. Il Premio Auto Europa 2022 sarà assegnato il prossimo 20 ottobre a Torino.

Nissan Qashqai

Con il lancio nel 2007, Nissan Qashqai ha creato un nuovo segmento, quello dei crossover, registrando vendite per oltre 5 milioni nel mondo, 3 milioni in Europa e oltre 340.000 in Italia.

Non solo dati di vendita, ma anche l’opinione dei clienti conferma il successo di Qashqai, da sempre il numero uno in tutte le fasi del processo d’acquisto, ovvero per “notorietà, “familiarità”, “opinione positiva” e “considerazione all’acquisto”.

Il nuovo Qashqai, dal design dinamico ed elegante, nasce sulla nuova piattaforma CMF-C più rigida e leggera, che insieme a nuove sospensioni e ammortizzatori più efficienti e al nuovo sterzo più preciso e diretto aumentano il comfort, il piacere di guida e il comportamento dinamico della vettura.

Presso tutta la rete Nissan, Qashqai è disponibile nella versione mild hybrid da 140 e 158 CV, una tecnologia ibrida caratterizzata da motore brillante ed efficiente, bassi consumi ed emissioni ridotte, abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti o nuovo cambio automatico Xtronic, con sistema di trazione 2WD o 4WD.

Ricca la dotazione tecnologica per il comfort, la sicurezza e la connettività. Nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3” ad alta definizione e nuovo Head-Up display da 10,8’’, il più ampio del segmento, fornisce informazioni sull’itinerario o di assistenza alla guida nel campo visivo del guidatore. Nuovo anche il sistema di infotainment, con schermo digitale touch HD da 9” e nuova interfaccia grafica. Sistema di assistenza alla guida ProPILOT, ora con Navi-link, regola accelerazione, frenata, stop e ripartenza nella singola corsia, legge tramite una telecamera i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità della vettura, acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali.

Inoltre, grazie all’app NissanConnect Services è possibile tramite smartphone o dispositivi Alexa e Google gestire a distanza il clacson, le luci, l’apertura/chiusura delle portiere. Il sistema, inoltre, prevede l’opzione di notifica in caso di superamento di una soglia di velocità, orario o zona preimpostata.