Netflix: La storia di come è diventato un successo mondiale senza precedenti

La società statunitense Netflix è stata senza dubbio tra i più grandi beneficiari della crisi economica attuale, la quale ha inferto un duro colpo al settore culturale e dell’intrattenimento, cinema compresi, che hanno dovuto chiudere i battenti.

Con circa 62 milioni di abbonati in più di 50 paesi del mondo, e circa 100 milioni di ore di contenuti in streaming ogni giorno – tra film e documentari originali, di qualsiasi genere, e serie TV di successo – oggi Netflix è diventato il leader mondiale dell’intrattenimento online. Ma come ha fatto a raccogliere abbonati in cinque continenti, e ad avere la meglio su tutte le altre piattaforme streaming? Scopriamo insieme la sua storia dalle origini ai giorni nostri.

>>>FOTO

Le origini di Netflix

Oggi, molti non sono in grado di immaginare un mondo senza Netflix. Ciò che per noi è così normale, cercare un film o una serie a qualsiasi ora del giorno e della notte, seduti comodamente sul nostro divano, una volta non era così comune. Infatti, per guardare un film del nostro genere preferito, bisognava recarsi presso una videoteca per noleggiare la videocassetta.

Poi, grazie alle nuove tecnologie, sono arrivate le piattaforme streaming per guardare film e serie TV, e con esse è arrivata anche la fine delle videoteche.

Chi è l’ideatore di Netflix?

Reed Hasting nacque l’8 ottobre 1960, a Boston. Dopo essersi laureato in matematica, lavorò per circa tre anni come insegnante per risparmiare i soldi per un master in ingegneria informatica. Nel suo primo lavoro dopo il master, inventò uno strumento per il debug del software, evento chiave nella sua carriera perché grazie ad esso riuscì anche a creare Pure Software nel 1991, azienda che poi decise di vendere nel 1997. E fu proprio in quello stesso anno che fu creata Netflix.

L’idea nacque quando Reed, dopo aver noleggiato il film Apollo XIII dalla catena di negozi Blockbuster, si vide costretto a dover pagare una pesante penale per non aver restituito il film in tempo. Ciò lo portò a pensare “Come sarebbe un negozio di video dove puoi noleggiare un film senza dover pagare alcuna penale?”.

Ai tempi la sua idea era vista come utopia, ma lui decise comunque di lanciare Netflix insieme al suo socio Marc Randolph.

All’inizio si trattava di un sito web dove noleggiare e vendere DVD. Un anno dopo aggiunsero un servizio di abbonamento, dove i membri potevano noleggiare un numero illimitato di DVD per una quota mensile molto conveniente. In soli 5 anni Netflix divenne un’azienda stabile, con più di 4 milioni di abbonati.

Nel 2007 introdussero il formato online streaming, che permetteva agli utenti di accedere ai film direttamente dai loro computer.

Era solo una questione di tempo prima che Netflix iniziasse ad essere visto su altri dispositivi come PS3 e Xbox360. Nel 2012 arrivò nel Regno Unito, dopo aver precedentemente conquistato parti dell’America Latina e dei Caraibi.

Nel gennaio 2013, l’azienda lanciò “House of Cards”, la prima serie originale Netflix, il che li portò a raggiungere l’apice del successo: l’anno seguente il numero di abbonati raggiunse i 50 milioni, ma non sapevano che il meglio doveva ancora venire.

Netflix continuerà ad avere lo stesso successo anche quando la pandemia sarà finita?

>>>FOTO

L’incredibile aumento degli abbonamenti di Netflix nel 2020 può essere attribuito, in gran parte, agli effetti del lockdown.

La maggior parte dell’ultimo anno e mezzo l’abbiamo passato chiusi in casa, sui nostri divani a guardare la TV, e Netflix ne ha indubbiamente tratto vantaggio; ma ora che finalmente ci stiamo avvicinando alla fine della crisi, lo spettacolare aumento degli abbonati sta scendendo gradualmente.

Questo è quanto annunciato nei risultati finanziari di Netflix del primo trimestre del 2021: la società ha aumentato il numero di abbonati globali di 3,98 milioni (per un totale di 207,4 milioni). Questo aumento del 13,6% è ben al di sotto della sua previsione iniziale di guadagnare 6 milioni di nuovi clienti, quindi quasi il doppio. Di conseguenza, anche le sue previsioni per il secondo trimestre del 2021 cambiarono radicalmente. Infatti, in quest’ultimo semestre del 2021 c’è stato un solo milione di nuovi iscritti.

All’interno di questo importo, Netflix ha stanziato una crescita praticamente nulla per le Americhe: Stati Uniti, Canada e America Latina. I nuovi abbonamenti, infatti, dovrebbero provenire maggiormente dall’Europa.

Conclusione

Al di là di questi scenari di crescita, produzione propria e forza globale, Netflix è diventato un protagonista indispensabile della nostra vita quotidiana, definendo molte nuove abitudini e comportamenti umani. Probabilmente il 2020 è stato l’anno in cui la società ha raggiunto il punto più alto del suo successo, e difficilmente quel numero spropositato di nuovi abbonati sarà di nuovo raggiunto.

Tuttavia, Netflix è e resterà il colosso della TV in streaming soprattutto grazie alle sue strategie di marketing. Basti pensare al fatto che oggi non diciamo più “resto a casa a guarda un film”, bensì “resto a casa a guardare Netflix”, anche se magari usiamo una piattaforma diversa.