Milo Infante, exploit di Ore 14

Milo Infante è un grande protagonista della Rai ma adesso sta dando prova di risultati eccezionali nel suo programma Ore 14.

Partito nella fascia più difficile del palinsesto con ascolti poco sopra la media di rete al 3 per cento, Infante ha raddoppiato salendo al 6 per cento stabile con poco meno di un milione di teste (in una fascia che di bacino ne fa da anni appena 200mila).

Cronaca, anticipazioni, vere e proprio campagne di sensibilizzazione sul femminicidio nella pura essenza del servizio pubblico, Milo Infante ha costruito un gioiellino a cui ambiscono molti ospiti. Tra le presenze fisse Roberta Bruzzone, le conduttrici Monica Leofreddi e Monica Setta, Gian Ettore Gassani, Riccardo Bocca, Caterina Collovati, Francesco specchia e Angelo Maietta.

E oggi a fine puntata parlando della tragedia della piccola Sofia, a Milo sono quasi venute le lacrime agli occhi. “Sono un padre, capisco il profondo dolore dei genitori” ha detto aggiungendo che mai si spegneranno i riflettori di Ore 14 su questo e altri casi.