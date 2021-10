Milano, operata donna ferita dopo lite

E’ stata sottoposta a un intervento chirurgico la 32enne rimasta gravemente ferita al culmine di una lite avvenuta nei pressi di una discoteca in via di Toqueville la notte scorsa a Milano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno ascoltato alcuni testimoni e il fidanzato della donna che l’ha accompagnata in ospedale nella notte, si sarebbero fronteggiati due gruppi di persone. In uno di questi due gruppi c’era la ragazza, che potrebbe anche essere stata ferita per sbaglio. Al vaglio degli inquirenti e dei carabinieri di Milano ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana che potrebbero permettere di identificare chi avesse in mano il coltello nel gruppetto di giovani africani. Durante la lite è rimasto ferito anche un giovane senegalese.