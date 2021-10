Milan-Torino 1-0, rossoneri soli in testa

Il Milan batte il Torino 1-0 a San Siro grazie ad un gol di Giroud e si riporta da solo in vetta alla classifica di Serie A con 28 punti a +3 sul Napoli. La formazione allenata da Pioli centra la quinta vittoria in casa su 5 gare interne e la nona complessiva sui 10 match giocati in campionato. Al Torino di Juric non basta una prestazione gagliarda per trovare punti a San Siro. I granata restano a quota 11.

LA PARTITA – Il Milan non ruba l’occhio e conquista il bottino pieno con il minimo sforzo. I rossoneri passano alla prima occasione, al 14′, su palla inattiva: angolo di Tonali per Krunic, sponda per Giroud che da pochi passi insacca in rete. Dopo il gol il Milan controlla la sterile reazione degli ospiti, che nel primo tempo non arrivano ad insidiare Tatarusanu.

Il Milan sfiora il raddoppio prima dell’intervallo con Krunic e nella ripresa con Hernandez e rischia solo nel finale quando la squadra di Juric punte con Sanabria. Praet colpisce la parte alta della traversa e ancora Sanabria si fa vivo in extremi al 95′ sugli sviluppi di un angolo: tocco col ginocchio, Kjaer rimedia e salva, finisce 1-0.