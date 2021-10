Migranti, si svuota hotspot Lampedusa: restano in 180

Si svuota l’hotspot di Lampedusa. Nella struttura di contrada Imbriacola, per giorni ben al di sopra della propria capienza massima, sono rimasti 180 ospiti. Ieri dopo i primi 328 migranti trasferiti sul traghetto di linea e la nave quarantena, altri 307 hanno lasciato l’isola. Gli ultimi 69 sono stati imbarcati sulla nave partita in serata e giunta oggi all’alba a Porto Empedocle. E intanto stamattina, dopo una tregua durata 48 ore, sulla più grande delle Pelagie sono giunti 13 tunisini, tra cui 2 donne e 3 minori. Sulla carretta del mare intercettata dagli uomini della Guardia costiera anche una pecora: pure per lei adesso sarà necessaria la quarantena prima di essere affidata a un nuovo padrone.