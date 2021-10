Mi casa es tu casa su White Radio TV con Lorenzo Amatulli

Da martedì 2 novembre alle 21.00, in diretta, su White Radio TV (visibile sulla pagina Facebook e sul canale ufficiale YouTube della stazione radiofonica) Lorenzo Amatulli è pronto ad accoglierci nel suo colorato e festoso salotto.



Un’ora di talk show per conoscere, ogni volta, qualcosa in più dei protagonisti del mondo dello spettacolo (cinema, musica, cultura e televisione) pronti a raccontarsi a tutto tondo a Mi casa es tu casa.



Dopo il successo della passata stagione, lo speaker radiofonico, pugliese di nascita, ma fiorentino d’adozione, è pronto a regalarci nuovamente un’ora di spensieratezza e divertimento. Ma anche di approfondimento e riflessione sulle eccellenze imprenditoriali nostrane e sui temi di stringente attualità, compresi quelli legati al mondo Lgbt+.



Cronaca rosa, gossip, critica televisiva e storia del costume gli argomenti su cui si confronteranno gli ospiti in una conversazione fitta, orgogliosamente “poco correct”, ma mai scorretta o volgare.



Nel corso della nuova stagione sono previste alcune puntate speciali dedicate alle dive che hanno fatto e fanno la storia della nostra Tv. Si parte, il 2 novembre, con un omaggio alla memoria di Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio, che verrà ricordata da alcuni volti noti del piccolo schermo che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco