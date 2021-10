Mercedes-Benz CLE: la prossima sportiva della Stella

L’anno prossimo sarà svelata la nuova Mercedes-Benz CLE, inedita sportiva di medie dimensioni che la Casa della Stella introdurrà sul mercato europeo nel corso del 2023. Stilisticamente, sarà in linea con la prossima Mercedes-AMG SL.

La nuove Mercedes-Benz CLE Coupé sostituirà sia la Classe C Coupé che la Classe E Coupé, mentre la Mercedes-Benz CLE Cabrio sostituirà sia la Classe C Cabrio che la Classe E Cabrio. Inoltre, rappresenterà l’erede della storica Mercedes-Benz CLK. Grazie alla piattaforma modulare MRA a trazione posteriore o integrale 4Matic, la gamma comprenderà le configurazioni Mild Hybrid e Plug-In Hybrid a propulsione ibrida.

Inoltre, non mancherà la versione in chiave sportiva della Mercedes-Benz CLE, firmata ovviamente Mercedes-AMG. In questa declinazione, la vettura sarà disponibile nelle versioni CLE43 con il motore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri da 449 CV di potenza con la tecnologia ‘mild hybrid’ EQ Boost, CLE53 da 580 CV di potenza complessiva e CLE63 da 653 CV di potenza complessiva con la tecnologia E-Performance a propulsione ibrida Plug-In da 25 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica.