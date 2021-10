Medicane, Sicilia nel mirino: per Halloween maltempo in tutta Italia

Non c’è pace per l’Italia. In queste ore un uragano di categoria 1 (un medicane) sta impattando sulla Sicilia provocando piogge torrenziali. Nel corso del weekend una forte perturbazione colpirà praticamente tutte le regioni. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che la giornata di venerdì sarà da piena emergenza per la Sicilia dove sono attese precipitazioni molto abbondanti che potranno provocare alluvioni lampo soprattutto nelle province di Ragusa, Siracusa, Catania, Enna e Messina. Altre piogge, intense, bagneranno la Calabria, soprattutto meridionale. Sul resto d’Italia il tempo sarà più soleggiato grazie alla presenza dell’alta pressione che però è pronta a fare le valigie. Nel corso di sabato mentre il Medicane abbandonerà l’Italia con ultime piogge su Sicilia e Calabria (ancora forti al mattino), una perturbazione atlantica si affaccerà al Nordovest con le prime precipitazioni. Domenica il fronte perturbato avanzerà progressivamente verso tutte le regioni con precipitazioni più consistenti su tutti i settori occidentali, dal Piemonte alla Sicilia. Ma non è finita. Lunedì 1° Novembre, festività di Ognissanti, un secondo impulso perturbato, decisamente più forte del primo, colpirà praticamente tutta l’Italia con piogge forti al Nord, in Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna, Sicilia e Calabria, via via più attenuate sui versanti adriatici centro-meridionali. Con l’arrivo della perturbazione i venti gireranno dai quadranti meridionali soffiando sia di Scirocco e sia di Libeccio. Le temperature tenderanno a diminuire di giorno e ad aumentare di notte.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 29. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: ultime note instabili sulla Sardegna nordorientale, soleggiato altrove. Al sud: piogge torrenziali su Sicilia centro-orientale e Calabria ionica, poche nubi altrove.

Sabato 30. Al nord: peggiora al Nordovest con piogge. Al centro: cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti coperto sulle Adriatiche. Al sud: piogge su Sicilia e Calabria ioniche, in esaurimento dal pomeriggio.

Domenica 31. Al nord: piogge diffuse su Piemonte e Liguria centro-occidentale, molte nubi altrove. Al centro: piogge diffuse sulla Sardegna, piovaschi su Tirreniche. Al sud: peggiora fortemente sulla Sicilia.

Lunedì quasi tutta l’Italia sott’acqua.