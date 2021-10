Mazda MX-5: nel 2024 la quinta generazione

Nel corso del 2024 debutterà la nuova Mazda MX-5, ovvero la quinta generazione della spider giapponese, nota anche come modello NE. Contrariamente ai pronostici, la vettura non adotterà la propulsione ibrida Plug-In Hybrid, tantomeno la propulsione elettrica EV.

Infatti, la nuova generazione della Mazda MX-5 sarà equipaggiata con il motore a benzina 2.0L eSkyActiv-X da 186 CV di potenza, dotato delle tecnologia Mild Hybrid da 48V. Tuttavia, non sono escluse altre declinazioni depotenziate, in sostituzione dell’unità a benzina 1.5L SkyActiv-G da 132 CV che non sarà riproposta.

Rispetto all’attuale generazione – nota come modello ND – con il propulsore a benzina 2.0L SkyActiv-G da 184 CV di potenza, la nuova Mazda MX-5 modello NE farà registrare il 30% in più di coppia massima e il 30% in meno dei consumi di carburante, consentendo anche di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di sei secondi.