Marketing al Millimetro, l’agenzia di marketing fondata da un serramentista

“Nato in cantiere” ma cresciuto grazie alla passione per il marketing Guido Alberti propone un’idea innovativa e trasversale di fare impresa. Alberti: «Ho sempre immaginato un modo diverso di gestire l’attività, per essere liberi e non schiavi del lavoro»

Roma, 13 ottobre 2021 – C’è sempre un momento in cui un’azienda si trova di fronte a un

bivio e le strade sono due: andare avanti come sempre o fare un grosso passo in avanti, qualificando la propria attività e dimostrando di avere un valore aggiunto rispetto ai concorrenti.

Guido Alberti, blogger, marketer, imprenditore e fondatore dell’agenzia di

Marketing al Millimetro

, non ha avuto dubbi, scegliendo il secondo percorso, il più impegnativo. Così è nato

posaqualificata.it

, divenuto nel tempo un vero e proprio punto di riferimento per la corretta posa in opera di porte e finestre, Marketing al Millimetro, agenzia di marketing per il mondo dell’edilizia in grado di creare piani di marketing tagliati “al millimetro” sul cliente, ed EdilProfit, società di consulenza che si occupa di strategie per incrementare i profitti e migliorare la gestione per le aziende che operano in edilizia.

«Un imprenditore, per avere successo, deve essere bravo a carpire ciò che il mercato gli chiede. Deve innamorarsi dei processi più che delle “cose” ed essere veloce, altrimenti corre il rischio di dedicare troppo tempo al “pensare” e poco “all’azione”», commenta l’imprenditore nato in un piccolo paese della Basilicata.

Alberti, che ama dire di essere cresciuto a “porte e finestre” all’interno dell’attività di famiglia, ha iniziato a offrire consulenze fornendo consigli sulla scelta e sulla posa in opera, scrivendo articoli da inviare poi al cliente per supportalo al meglio. Da qui l’idea di aprire il blog

posaqualificata.it

. Nel 2017 l’imprenditore fonda Sistema Finestra (il sistema di

marketing per aziende di serramenti e showroom di porte e finestre), un progetto che cresce così tanto da diventare l’attività principale del serramentista: fare il consulente nel mondo dei serramenti e aiutare le aziende a incrementare i profitti e migliorare la gestione.

Nel giro di pochi anni è la volta di Marketing al Millimetro e, infine, di EdilProfit. L’imprenditore, già autore di già autore di “A vendere finestre non si guadagna”, ha da poco pubblicato il suo secondo libro “Più Profitti in Edilizia”.

«Tutto è iniziato da un blog e oggi siamo in 10 in azienda e in crescita. Vengo da un paese di 5.000 abitanti, in una regione bellissima, la Basilicata, ma al tempo stesso una delle più povere d’Italia. – racconta Guido Alberti – Internet è stata la mia salvezza. Ho sempre cercato informazioni, studiato tanto grazie al web. Ho creato posaqualificata.it nel 2012 quando, in Italia, i blog aziendali erano cosa veramente rara, mentre negli USA erano già molto diffusi e da loro ho preso spunto».

Un successo che non è stato intaccato neanche dalla recente pandemia. Alberti pensa che il comparto sia uno di quelli con il “vento in poppa” ma solo a patto di avere un moderno

controllo di gestione della propria impresa, unita a una chiara strategia di marketing: «Pensiamo ai piccoli artigiani, alle imprese edili ma anche ai professionisti. – commenta l’imprenditore – Spesso sono persone molto qualificate nel proprio mestiere che, però, non riescono a veder riconosciute le proprie competenze. Professionisti che prendono incarichi sottopagati o artigiani che potrebbero chiedere molto di più, se solo iniziassero a fare marketing abbandonando l’idea che “se sono bravo” non ce n’è bisogno. Il controllo di gestione, unito al marketing è l’unica cosa che può far fare il salto a un’impresa o attività che opera in edilizia. Lo dico perché l’ho vissuto sulla mia pelle».

Il web, infatti, ha ampliato la concorrenza e non è raro vedere clienti finali che acquistano prodotti in rete, anche a centinaia di chilometri di distanza, semplicemente perché hanno guardato dei video su YouTube di una persona che percepiscono come esperto. «Si fidano talmente tanto – sottolinea Guidi Alberti – da pagare di più pur di acquistare da lui. I vantaggi del marketing per chi opera in edilizia consentono di avere a che fare solo con clienti consapevoli e motivati. Questo vuol dire trattative meno lunghe e maggiore gratificazione personale. Perché il cliente finale ti percepisce come il massimo esperto, colui che prescrivere, quasi alla stessa stregua di un medico».

Pur essendo il serramentista con più qualifiche in Italia (solo per citarne alcune: Operatore Termografico, Consulente Certificato Passive House, Artigiano Certificato Passive House, Tecnico Esperto Finestra CasaClima), Guido Alberti confida di non aver mai smesso di documentarsi, perché c’è sempre qualcosa da imparare. Soprattutto, ci tiene a sottolineare con una punta di orgoglio, che non ha mai smesso di fare ciò che ha sempre fatto: vendere e posare finestre con

posaqualificata.it

. «A differenza di tanti altri – confida l’imprenditore – vengo dal cantiere: sono cresciuto in azienda e ho iniziato dal “passare la scopa” in officina, per poi arrivare a gestirla. Il mio lavoro non è solo scrivere articoli».

