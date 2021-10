Manovra 2022, taglio a Reddito cittadinanza e quota 102: le proposte

Manovra 2022, le proposte in cabina di regia: sforbiciata al reddito di cittadinanza, quota 102 per il 2022, superbonus 110% anche su monofamiliari per il prossimo anno. Sarebbero queste le proposta del governo avanzate dal ministro Daniele Franco alla cabina di regia con le forze di maggioranza e il premier Mario Draghi in vista del Cdm di domani sulla manovra. Lo si apprende da fonti presenti all’incontro.

Più controlli e una riduzione dell’assegno del reddito di cittadinanza già a partire dalla seconda proposta di lavoro rifiutata. “C’è ancora da lavorare”. Così fonti M5S di primo piano riguardo al ‘restyling’ proposto sul reddito di cittadinanza. Fonti presenti all’incontro raccontano all’Adnkronos che il capodelegazione M5S, Stefano Patuanelli, avrebbe detto che “sì, lo spirito delle modifiche è quello giusto” -centrali i maggiori controlli- ma che il Movimento si riserva di “valutare l’equilibrio complessivo” delle modifiche apportate. Che passano anche da una riduzione all’assegno di rdc alla seconda proposta di lavoro rifiutata. Dunque non un sì incondizionato. Lo schema, per il M5S, è “da approfondire e rivedere”.

Per quanto riguarda le pensioni, quota 102 ma solo per il 2022. Sarebbero queste le proposta del governo avanzate dal ministro Daniele Franco alla cabina di regia con le forze di maggioranza e il premier Mario Draghi in vista del Cdm di domani sulla manovra. Lo si apprende da fonti presenti all’incontro.

Fonti di governo confermano all’Adnkronos che è la cosiddetta ‘quota 41′ la proposta avanzata dalla Lega. Si tratta dell’ultima mediazione del Carroccio per tentare un accordo sul fronte pensioni, in vista del Cdm che domani varerà la legge di bilancio. Si tratta di un ’41 quota fissa’, spiegano fonti di governo, nel senso che i 41 anni di contributi vanno abbinati ai 62 anni di età, col risultato di un quota 103 con criterio di contribuzione che resta sostanzialmente fisso. Questo per il 2022, perché per il 2023 l’impianto proposto dalla Lega, e a cui lavora in prima linea l’ex sottosegretario al Mef e attuale responsabile del Lavoro per il Carroccio Claudio Durigon, prevede schema 63+41, che, numeri alla mano, fa 104.

Nella cabina di regia si discuterà anche del ddl concorrenza, domani sul tavolo del Cdm insieme alla legge di bilancio riferiscono le stesse fonti presenti all’incontro.

Confermato l’impianto del Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, con le voci di spesa. Il nodo pensioni, riferiscono fonti presenti alla riunione, non è stato ancora affrontato.