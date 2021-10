Manifestazione, i partiti e gli ‘anni 70 in miniatura’: domani il punto di vista di Follini

Stiamo vivendo una sorta di “anni 70 in miniatura”, ma la politica e i partiti restano imprigionati “nella mitologia dei loro conflitti” e si arroccano su “vecchie identità”, non comprendendo che “in questi frangenti servirebbe loro più un gesto generoso verso i loro avversari che una posa gladiatoria verso i loro elettori”. E’ l’analisi che fa Marco Follini nella consueta rubrica “Il punto di vista di Follini”, pubblicata domani in agenzia e sul sito www.adnkronos.com.