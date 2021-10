Maltempo Sicilia, allerta rossa meteo a nord e a est

Allerta rossa in Sicilia domani per il maltempo. L’allerta per il 26 ottobre, evidenzia la Protezione Civile, è prevista sul versante nord e orientale della regione.

Sull’isola sono in arrivo ancora intensi temporali e venti di burrasca dai quadranti orientali. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia situazione critica soprattutto sui settori ionici. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dalla serata di oggi, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni più frequenti sui settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.