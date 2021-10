Maltempo Sicilia, a Messina chiusi hub vaccini

Hub per la somministrazione del vaccino anti covid chiusi a Messina in seguito all’allerta meteo rossa in Sicilia Orientale proclamata dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha previsto la possibilità di una forte perturbazione sulla città e in parte della provincia ionica del messinese. Il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze, nella tarda serata di ieri, ha disposto la chiusura degli hub Fiera, Palarescifina, Villa Ragno e Ex Aias.