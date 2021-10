Maia Wine protagonista alla 78’ edizione del Festival di Venezia. Isabel Tonelli Rodriguez, brand manager, tira le somme dopo la doppia partecipazione del marchio alla kermesse cinematografica.

A Venezia i vip presenti hanno potuto brindare con il prestigioso spumante italiano firmato sia nell’istituzionale “Italian Pavilion” dell’Hotel Excelsior che nell’esclusiva e mondana Hollywood Lounge al Tennis Club del Lido, a pochi metri dal Red Carpet del Festival.

“Abbiamo lavorato per creare uno spumante che potesse rappresentare al meglio la massima espressione qualitativa del territorio Garda e del Metodo Italiano e che allo stesso tempo potesse incontrare il gusto di un consumatore nuovo, moderno, internazionale, amante dell’esplorazione e delle sinergie tra mondo reale e digitale”.

Lounge che ha visto presenti i principali protagonisti del festival oltre ad esser stata teatro di eventi speciali, dinner gala, cocktail party esclusivi, conferenze stampa ed interviste con special guest nazionali ed internazionali. “Siamo convinti” – continua la Tonelli Rodriguez – “che la qualità oggi non è un valore aggiunto, ma la base. Tra un buon ed un ottimo prodotto il filo è sottile.

Quello che fa la differenza oggi per la vita di un marchio è l’experience legata al prodotto, quel fascino sensoriale che da vita allo spirito d’appartenenza ad un brand fortemente rappresentativo del comportamento del cliente, un comportamento che si esprime dall’abbigliamento alla scelta dell’etichetta per celebrare successi e occasioni di festa. Per questo motivo è stato fondamentale essere presenti in momenti ed eventi in linea con la nostra visione di marca come la recente Mostra del Cinema in laguna”.