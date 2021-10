Luca Salomone, Rinascere Imprenditore: il Bestseller su come raggiungere il successo in campo immobiliare

Milano, 05.10.2021 – Secondo i dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), quest’anno il PIL italiano crescerà del 5,8% rispetto al 2020, così da tornare nel corso del prossimo anno ai livelli pre-pandemia. La cosa interessante da sottolineare è che tali tassi di crescita non si vedevano addirittura dal Dopoguerra. Motivo per il quale vale la pena credere che la luce alla fine del tunnel si inizi finalmente a intravedere anche in un settore assai caro agli italiani, l’immobiliare.

Per tutti quegli agenti immobiliari che desiderano portare la propria vita ad un livello superiore, esce oggi il libro di Luca Salomone “Rinascere Imprenditore. Come Vivere La Vita Di Successo Che Hai Sempre Desiderato e Realizzarti Come Agente Immobiliare Grazie Al Metodo Concept Home” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di tracciare la strada giusta verso il successo in questo settore.

“Questo libro è la storia di chi, con caparbietà, tenacia e testardaggine ha vinto la diffidenza e la sfiducia di molti. È la storia di un ragazzo e del suo percorso che l’ha portato ad essere un uomo di successo prima che un imprenditore. È la storia di un padre. È una raccolta di esperienze e consigli per gli agenti immobiliari più giovani che ambiscono a diventare futuri imprenditori immobiliari” afferma Luca Salomone, autore del libro. “Ritengo che questo libro possa rappresentare davvero uno stimolo e una fonte d’ispirazione per tanti colleghi che stanno vivendo quello che ho vissuto io”.

Secondo Salomone, quello dell’immobiliare è davvero uno dei settori più belli al mondo. Indubbiamente uno dei migliori settori all’interno del quale cercare il successo personale e professionale. Motivo per il quale all’interno del proprio manuale, l’autore ha pensato bene di raccogliere quegli stessi consigli che avrebbe voluto avere a suo tempo quando ha iniziato la sua avventura nel mondo del mattone. Come lo stesso Salomone afferma, superare gli ostacoli che ci separano dal successo è tutta questione di volontà. Ma questo non basta. È necessario essere pronti a fare sacrifici e a porsi delle mete chiare e precise per poi trovare il coraggio di raggiungerle.

“Quella di Luca Salomone è una storia che meritava di essere raccontata. Credo fermamente che una storia vera e a lieto fine possa rappresentare uno stimolo e una fonte d’ispirazione per tanti altri imprenditori immobiliari” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il messaggio che emerge da questo libro è principalmente uno: combattere per ciò in cui si crede. Subire sconfitte fa parte del gioco ma vincere quella di aver dato tutto se stessi viene prima di tutto”.

“Ho scelto Bruno Editore perché nel corso del tempo mi sono trovato a leggere molti libri di questo editore, ognuno dei quali mi ha arricchito in un modo originale e diverso” conclude l’autore. “Mentre leggevo ho pensato che anch’io avevo spunti ed idee meritevoli che potevano essere utili a molti imprenditori. Ringrazio quindi Bruno Editore per aver creduto nel mio progetto editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/2X54mgI



Luca Salomone, classe 1982. Nato e cresciuto nella periferia romana. Fin dal principio la vita l’ha messo a dura prova ma la tenacia, la voglia di successo e soprattutto la voglia di riscatto l’hanno portato a diventare uno dei maggiori imprenditori del settore immobiliare nel Lazio. Nel 2018 ha aperto la sua prima agenzia immobiliare Concept Home. Ad oggi ne conta quattro ma è un network in continua espansione. La sua intraprendenza e la sua voglia di crescita l’hanno portato a differenziare il suo business, diventando socio di un importante brand della ristorazione e raggiungendo in poco tempo importanti traguardi. Uomo di grande valore, particolarmente generoso, è sempre pronto ad aiutare gli altri e a condividere i segreti del suo successo. Sito web: https://concepth.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it