Linea Verde Life: la puntata del 9 ottobre

Il viaggio di Linea Verde Life, sabato 9 ottobre alle 12.30 su Rai1, parte alla scoperta di Catania e dei paesi etnei per valorizzare eccellenze e innovazioni dell’isola più grande del Mediterraneo.

Api nere siciliane, cosmetici derivati dal mallo dei pistacchi e “pelle” fabbricata con le pale dei fichi d’india.

Senza dimenticare il trekking sui sentieri lavici in compagnia degli alpaca e le escursioni in bike alle pendici dell’Etna. Per concludere una ricetta, preparata da Federica De Denaro, con i prodotti tipici siciliani.