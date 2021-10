Linea Blu, la puntata del 30 ottobre

Donatella Bianchi ripercorrerà i luoghi più suggestivi ed affascinanti del Mare Nostrum, nel nuovo appuntamento con Linea Blu, sabato 30 ottobre alle 14 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Questa settimana, si parte con il Mediterraneo, un mare piccolo rispetto agli oceani ma ricchissimo di paesaggi e biodiversità.

Si navigherà nell’area protetta di Capo Caccia, Sardegna settentrionale, per raccontare falesie a strapiombo su acque cristalline.

Le falesie, pareti di roccia che si tuffano nel blu, caratterizzano molte coste del nostro Paese, da nord a sud.

E ospitano specie di grande fascino, come il rarissimo falco pescatore. Ma le coste italiane, quasi 8mila chilometri, sono caratterizzate anche da ampi litorali piatti e sabbiose. Ma anche questi ambienti, molto fragili, hanno bisogno di essere tutelati.

In particolare le piccole spiagge, le pocket beach, come l’arenile della Maddalena. Poi si esploreranno alcune grotte, sotto il mare, in Sardegna e sopra l’acqua, come la mitica grotta azzurra di Capri.

Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio, ci sarà Fabio Gallo che farà conoscere il fiume sotterraneo delle grotte di Pertosa Auletta.